Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 18 novembre (conc 79/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: A QUANTO AMMONTA IL MONTEPREMI?

L’Eurojackpot e i suoi numeri vincenti fanno nuovamente capolino nella serata di oggi, venerdì 18 novembre 2022, andando così a porre una cesura alle estrazioni della terza settimana dell’undicesimo mese dell’anno legate a questo concorso continentale. Ricordiamo infatti che i giocatori di tutti i 18 Paesi appartenenti al consorzio Sisal possono coltivare il desiderio di acciuffare il ricco montepremi, garantendo una svolta all’esistenza di quanti azzeccheranno la sequenza fortunata: parliamo di 26 milioni di euro. L’estrazione dei numeri vincenti va in scena ogni martedì e ogni venerdì e, da regolamento, il jackpot non può oltrepassare il tetto massimo di 120 milioni di euro.

Ma come si gioca all’Eurojackpot? È tutto molto semplice. L’obiettivo della lotteria è quello di intercettare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo totale di 2 euro. Sono numerose le categorie di vincita esistenti, relative al totale di numeri individuati: si passa dal 5+2 al premio minimo in palio (il 2+1). Le scommesse collegate ai numeri vincenti possono essere eseguite in ricevitoria o online, per effetto della piattaforma telematica del gioco.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Osserviamo ora quanto è accaduto durante l’ultima estrazione dell’Eurojackpot, focalizzandoci sui numeri vincenti del concorso di martedì 15 novembre per effetto di quanto riferito dal sito web Agipronews. Nessun “5+2” nel concorso Eurojackpot di martedì 15 novembre e il jackpot sale a 26 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione festeggiano i due giocatori che hanno centrato il “5+1” e che portano a casa 508.079,50 a testa: le vincite sono state realizzate in Germania e Norvegia. Indovinati anche tre “5+0” da 191.022,10 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 1 7 11 33 48, Euronumeri 9 e 12.

Intanto, Eurojackpot ha voluto celebrare il 16 novembre di 4 anni fa, quando furono realizzate ben 2 vincite milionarie. Teatro della vincita da 18 milioni di euro, il secondo jackpot più elevato realizzato in Italia in 10 anni di storia del gioco, è stato Valledolmo, un piccolo Comune collinare italiano di circa 3mila abitanti della provincia di Palermo in Sicilia situato alle pendici delle Madonie sud-occidentali. Una vincita milionaria da sogno anche per Marcaria (Mantova) dove, nello stesso concorso del 16 novembre 2018, è stata realizzata una vincita 5+1 da 3.848.561,50 euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 18 NOVEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

