Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 19 agosto 2022 (conc 54/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT È CACCIA AL JACKPOT VINCENTE

Nuovo appuntamento in questo venerdì 19 agosto con la fortuna in attesa dell’estrazione dell’Eurojackpot, la lotteria europea che unisce gran parte dei Paesi membri pronti a scommettere sulla nuova combinazione vincente. E’ tempo di un nuovo concorso e come sempre il jackpot a disposizione in questo secondo appuntamento settimanale sarà milionario ed assolutamente da non perdere. Prima di dare come sempre uno sguardo alle regole per poter tentare la fortuna, andiamo a scoprire quali sono stati i principali risultati registrati nell’estrazione dello scorso martedì 16 agosto, grazie ai dati sempre puntuali forniti da Agipronews.

Anche nel precedente concorso Eurojackpot nessun concorrente è riuscito a intercettare l’intera combinazione ed accaparrarsi la ricca vincita con il “5+2” messa in palio. Questo ha portato a far salire il jackpot a quota 18 milioni di euro. Ad ogni modo dopo l’ultima estrazione un fortunatissimo giocatore ha intercettato il “5+1” portandosi a casa un bel gruzzoletto del valore di 797.906 euro. Si tratta neanche a dirlo di un concorrente che ha realizzato la sua fortunata vincita in Germania, tra i Paesi più fortunati all’Eurojackpot. La serata ha portato anche a ben cinque “5+0” da quasi 90 mila euro ciascuno.

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME GIOCARE A EUROJACKPOT

Spazio ora alle regole per poter sfidare la Dea Bendata in questo venerdì di fine agosto 2022: come si gioca al concorso Eurojackpot? Intanto occorre sapere che si tratta di un gioco che raduna due volte a settimana i concorrenti di ben 18 Paesi d’Europa, Italia compresa. Ogni appuntamento con la fortuna vede protagonista un jackpot sempre milionario. Se questa volta avrà un valore di 18 milioni di euro, è bene sapere che anche in caso di vincita il prossimo martedì si ripartirà da 10 milioni di euro. Il maxi premio potrà però arrivare a toccare quote pari a 120 milioni!

Come sfidare la sorte? Se finora le regole presentate hanno attirato la vostra attenzione, non vi resta adesso che procedere con la giocata vera e propria. Giocare è semplice e lo si potrà fare sia in ricevitoria che online o tramite la app ufficiale del concorso. Sarà sufficiente barrare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di 2 euro a giocata. Quindi bisognerà attendere l’estrazione della combinazione











