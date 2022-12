Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 2 dicembre (conc 83/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, OGGI IN PALIO 57 MILIONI DI EURO!

Torna l’appuntamento con Eurojackpot, la lotteria multistatale europea che mette in palio ogni settimana un super jackpot milionario. Con i numeri vincenti estratti non si vince solo in Italia, dove il gioco è gestito dalla Sisal, ma anche negli altri 17 Paesi in corsa. L’estrazione si tiene ogni martedì e venerdì, come appunto oggi 2 dicembre, a Helsinki alle ore 21, che corrispondono alle 20 italiane. Il bottino che si può conquistare centrando la combinazione fortunata è di 57 milioni di euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 29 novembre (conc 82/2022)

A tal proposito, ricordiamo che quando viene indovinato riparte da 10 milioni di euro, crescendo gradualmente ma inesorabilmente fino a quando non viene centrato, fermandosi solo quando arriva a quota 120 milioni di euro. Ma comunque non è l’unico premio in palio quando si partecipa all’estrazione di Eurojackpot, perché sono 12 nel complesso le categorie di vincita, alcune delle quali possono rendervi comunque ricchi. Non vi resta, dunque, che tentare la fortuna sperando che bussi finalmente alla vostra porta!

EUROJACPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 novembre (conc 81/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Ma sapete come tentare la fortuna con Eurojackpot? Giocare è molto semplice. Per partecipare all’estrazione bisogna compilare la schedina inserendo una o più combinazioni, ognuna al costo di due euro. Dunque, dovete scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12, ma c’è anche la possibilità di richiedere una combinazione casuale. Infatti, in Ricevitoria trovate il QuickPick, dunque lasciate al terminale il compito di compilare la schedina. Inoltre, potete scegliere di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a vostra scelta da 2 a 10. Per quanto riguarda la convalida della schedina, potete procedere in ricevitoria, su uno dei siti abilitati o usufruendo dell’App Eurojackpot. Scegliete l’opzione che preferite, il costo non cambia. Poi non vi resta che attendere l’appuntamento con l’estrazione di Eurojackpot per scoprire se la propria giocata è tra quelle vincenti.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 22 novembre (conc 80/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 2 DICEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA