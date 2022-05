EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 20 maggio 2022 (conc 28/2022)

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Nella giornata di oggi, venerdì 20 maggio 2022, ci interfacceremo con i nuovi numeri vincenti del concorso odierno dell’Eurojackpot. Siamo infatti giunti al momento nel quale occorre procedere con la verifica delle bollette giocate, operazione al cui termine sapremo con sicurezza se saranno stati acciuffati ricchi premi. Le categorie di vincita, com’è ormai noto da tempo, sono 12, con il grande sogno comune del 5+2: qualcuno riuscirà a mettere le mani sul jackpot?

La combinazione fortunata relativa ai sette numeri vincenti troverà spazio appena disponibile in questo articolo, ma esistono anche ulteriori alternative, utili a garantire a voi tutti la possibilità di effettuare controlli aggiuntivi. Ad esempio, potrete recarvi presso la vostra ricevitoria di fiducia, oppure leggere gli esiti attraverso SisalTv. In alternativa, vi sono i portali ufficiali di Eurojackpot e il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che inglobano il verdetto che stavate attendendo e le quote distribuite.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 20 MAGGIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

47 – 32 – 22 – 4 – 28

EURONUMERI

2 – 1

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: SARÀ RICCA DI PREMI?

L’Eurojackpot oggi, venerdì 20 maggio 2022, torna con una nuova estrazione e il suo montepremi non può che fare gola a tutti i giocatori del Vecchio Continente; stiamo parlando, infatti, di un importo pari a 106 milioni di euro. L’appuntamento, da qualche tempo, si è sdoppiato, andando in scena ogni venerdì e tutti i martedì sera. In relazione al maxi-premio vi sono novità, considerato che aumenta in modo incredibilmente più rapido e può giungere sino al tetto massimo di 120 milioni di euro. Partecipare a una nuova estrazione dell’Eurojackpot è del tutto semplice, in termini logistici: è necessario solo inserire (almeno) 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di 2 euro.

Dopo aver eseguito la vostra giocata, incrociate le dita, nella speranza di avere agguantato una delle dodici categorie di vincita. Si va dall’ambìto 5+2 sino alla vincita minima, ovvero il 2+1. Per tentare di prevalere nel braccio di ferro con la Dea Bendata, vi comunichiamo che esistono modalità di scommessa differenti, utili a venire incontro alle vostre esigenze logistiche: non soltanto in ricevitoria, ma anche online e mediante l’applicazione ufficiale di Eurojackpot. Naturalmente, questo vale per tutti gli scommettitori dei 18 Stati coinvolti in ogni estrazione. Quale sarà il Paese più fortunato d’Europa?

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Attendendo di scoprire quali siano i numeri vincenti di Eurojackpot, dedichiamo ora la nostra attenzione alle quote dell’ultima estrazione. Venerdì sera nessuno è riuscito a centrare la combinazione fortunata e, di conseguenza, il montepremi è salito sempre più, come vi abbiamo riferito all’inizio dell’articolo. Dopo l’ultima estrazione, un fortunato giocatore della Germania ha centrato il “5+1” che gli ha permesso di portare a casa 1.534.087,90. Realizzati anche tre “5+0” da 288.384,70 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 2 13 41 45 50, Euronumeri 2 e 3.

E poi ci sono i 27 fortunati del 4+2, che si sono intascati 5.285,40 euro a testa. Da ultimo, spazio ai 4+1: essi hanno fruttato 387,70 euro e sono stati complessivamente 460 in tutto il Vecchio Continente.

