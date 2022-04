EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi venerdì 22 aprile (conc 20/2022)

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Il conto alla rovescia è ufficialmente giunto al termine e, in questo venerdì 22 aprile 2022, saranno svelati i numeri vincenti del nuovo concorso dell’Eurojackpot. Procediamo dunque con la verifica delle schedine giocate, operazione al cui termine capiremo con certezza se saranno stati agguantati ricchi premi. Le categorie di vincita sono dodici in tutto, con il sogno assoluto del 5+2: qualcuno acciufferà il jackpot?

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 19 aprile (conc 19/2022)

La combinazione fortunata relativa ai sette numeri vincenti campeggerà in fondo a questa pagina, ma non mancheranno tempo e spazio per eseguire controlli ulteriori. Ad esempio, sarà possibile recarvi presso la vostra ricevitoria di fiducia, oppure leggere gli esiti su SisalTv. In alternativa, ci sono i portali ufficiali di Eurojackpot e il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che inglobano il verdetto che stavate aspettando, comprese le quote distribuite nel corso della serata. (Agg. di Alessandro Nidi)

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi venerdì 15 aprile 2022 (conc 18/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 22 APRILE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

28 – 18 – 50 – 2 – 42

EURONUMERI

11 – 2

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT, SECONDO APPUNTAMENTO SETTIMANALE DI OGGI 22 APRILE 2022

Appuntamento nella prima serata di oggi, venerdì 22 aprile 2022, con la seconda estrazione Eurojackpot della settimana. Pronti a scoprire se la Dea Bendata continuerà ad essere clemente dopo i premi distribuiti nel concorso del passato martedì? Per scoprirlo sarà necessario restare sintonizzati sulle nostre pagine web in attesa dei numeri vincenti che potrebbero fare incassare una vincita di ben 37 milioni di euro. Anche nel corso dell’ultima estrazione, infatti, nessun concorrente è riuscito a mettere a segno l’intera combinazione formata da cinque numeri e da due Euronumeri. Come andrà questa sera?

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 12 aprile 2022 (conc 17/2022)

In attesa dell’ultimo appuntamento settimanale in compagnia del concorso Eurojackpot, diamo uno sguardo ai risultati principali realizzati lo scorso martedì, grazie ai dati sempre aggiornati forniti dal portale Agipronews. A festeggiare sono stati in particolare cinque giocatori che sono riusciti a centrale il “5+0” portandosi a casa l’interessante gruzzoletto pari a 76.835,30 euro a testa. Le vincite sono state realizzate, nel dettaglio, in Finlandia, Germania, Polonia, Spagna e Svezia. Per l’Italia, il premio più alto è stato di 2.347 euro realizzato con il “4+2” e centrato da un solo concorrente.

EUROJACKPOT, COME SI GIOCA E ULTIME NOVITÀ

Da qualche settimana Eurojackpot presenta una serie di interessanti novità che vale la pena ricordare. Intanto il valore del jackpot: se questa sera la vincita massima messa in palio è pari a 37 milioni di euro, è bene sapere che potrebbe arrivare – nel caso in cui nessun concorrente dovesse centrale la combinazione esatta – anche a 120 milioni. Ma come funziona adesso Eurojackpot? Le regole restano sempre molto semplici da seguire. Basterà come sempre mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 al costo di 2 euro a puntata. Le categorie di vincita sono in tutto dodici e si va dalla maggiore con il “5+2” a quella minima con il “2+1”.

Altra novità degna di nota ed assolutamente di rilievo, è rappresentata dalla doppia estrazione settimanale, al martedì ed al venerdì sera. Come sempre saranno 18 i Paesi europei protagonisti di Eurojackpot, Italia compresa, che si pongono l’obiettivo di incasellare quanti più numeri possibili e centrare la fatidica combinazione esatta, accaparrandosi così il jackpot messo in palio. Quale sarà il Paese più fortunato nel corso dell’estrazione di oggi 22 aprile? Lo scopriremo solo tra poche ore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA