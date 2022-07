Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 22 luglio (conc. 46/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: VERSO I NUMERI VINCENTI

Un Jackpot da record quello in palio oggi con Eurojackpot. Per la prima volta nella storia di questo gioco arriva a 120 milioni di euro. Quindi, il gioco con un unico montepremi in Europa potrebbe assegnare per la prima volta in 10 anni questa somma incredibile nell’estrazione di oggi, venerdì 22 luglio 2022. In Italia, così come negli altri 17 Paesi in lizza del concorso Eurojackpot (di cui Sial è l’unico operatore in Italia), è già partita la caccia ai numeri vincenti.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 luglio 2022 (conc 45/2022)

L’auspicio è di indovinare la combinazione fortunata per portare nel Bel Paese per la prima volta il Jackpot più alto da quando questo gioco è stato lanciato. Non importa se i numeri della vostra schedina sono casuali o frutto di ricorrenze particolari, perché in caso di vincita la gioia sarebbe comunque smisurata, mentre i sogni e progetti da realizzare sarebbero quasi infiniti. Non fatevi prendere però dalla frenesia, perché bisogna aspettare i numeri vincenti di oggi di Eurojackpot, arrivato al concorso 46 dell’anno.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 15 luglio 2022 (conc 44/2022)

QUANTO SI VINCE A EUROJACKPOT? UN ESEMPIO…

Se in palio ci sono 120 milioni di euro il motivo è che nelle ultime settimane nessuno è riuscito a indovinare tutti i numeri vincenti di Eurojackpot, facendo così lievitare il montepremi. Ma in molti hanno sfiorato l’impresa. Basti pensare a quanto accaduto martedì, quando in quattro hanno fallito l’occasione per un solo Euronumero. D’altra parte, il disappunto è durato poco, visto che ognuno di loro ha vinto 891.788,00 euro. E poi ci sono coloro che hanno realizzato il 5+0. Sono nove in questo caso le schedine fortunate, ognuna delle quali ha fruttato una vincita di 154.760,20 euro. Ma non possono lamentarsi neppure coloro che hanno centrato il 4+2, visto che hanno vinto 5.743,60 euro, una somma che può comunque far comodo in un momento delicato come quello che stiamo attraversando. Questa categoria di vincita vanta 40 vincitori. Ma di categorie di vincita ve ne sono in tutto 12, quindi le strade che portano alla vittoria sono diverse con Eurojackpot.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 12 luglio 2022 (conc 43/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 22 LUGLIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA