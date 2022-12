Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 23 dicembre (conc 90/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, ITALIA DI NUOVO IN VETTA?

Eurojackpot torna oggi con una nuova estrazione e un montepremi di 10 milioni di euro. Con il concorso di venerdì 23 dicembre 2022, infatti, si riparte dalla soglia più “bassa”, questo perché in occasione della precedente estrazione c’è stato il fatidico 5+2. Tra l’altro, a trionfare è stata proprio l’Italia. La vincita di 21 milioni di euro è stata realizzata a Cusago, nel Milanese. Il fortunato giocatore ha giocato una schedina da due euro e si è ritrovato plurimilionario. Il titolare del Caffè Ravelli, che è anche ricevitoria Sisal, ha raccontato che il fortunato ha beccato anche altre due piccole vincite, per circa altri 20 euro.

Riguardo l’identikit del vincitore, l’ipotesi è che sia un uomo, perché non hanno nessuna cliente donna che gioca a Eurojackpot. D’altra parte, i due euro giocati potrebbero essere parte di un sistema, quindi di più puntate in diverse ricevitorie. Ma Eurojackpot non si ferma, anzi riparte da un bottino altrettanto intrigante. L’Italia tornerà a festeggiare? Lo scopriremo stasera.

COME SI GIOCA A EUROJACKPOT: LA GUIDA

Per tentare la fortuna con Eurojackpot, lotteria che si svolge contemporaneamente in 16 Paesi in tutta Europa, bisogna effettuare una giocata in vista dell’estrazione, che si tiene ogni martedì e venerdì a Helsinki, in Finlandia. Basta scegliere 5 numeri tra 1 e 50 e altri due tra 1 e 12. Se non avete voglia di scegliere i numeri, ma preferite lasciare davvero al caso le vostre sorti, allora potete richiedere una combinazione casuale. A prescindere da ciò, si può scegliere di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a vostra scelta da 2 a 10. Poi uno step altrettanto importante, quello della convalida della schedina di Eurojackpot: per farlo potete usare uno dei siti abilitati o l’App Eurojackpot. Potete scegliere l’opzione che preferite, del resto il costo della giocata non cambia. Fatto ciò, non vi resta che attendere l’estrazione, che non mette solo in palio 10 milioni di euro col 5+2: ci sono, infatti, altre undici categorie di vincita.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 23 DICEMBRE 2022

