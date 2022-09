EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 23 settembre 2022 (conc 64/2022)

In questo venerdì 23 settembre 2022 è tempo nuovamente di eseguire una verifica approfondita dei numeri vincenti inerenti al nuovo concorso dell’Eurojackpot. Siete pronti a scoprire insieme a noi de “IlSussidiario.net” se la buona sorte si rivelerà vostra alleata? C’è enorme curiosità di scoprire se ci sarà qualcuno in grado di mettere le mani sul fatidico jackpot.

Nel mentre, ricordiamo che vi sono svariate modalità di verifica delle giocate, volte ad assicurare la chance a tutti gli scommettitori di effettuare check utili a non cestinare prima del tempo una schedina bollata troppo frettolosamente come non vincente. Ad esempio, potrete recarvi presso la vostra ricevitoria di fiducia o, in alternativa, leggere gli esiti su SisalTv. Infine, vi sono anche i portali telematici ufficiali di Eurojackpot e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 23 SETTEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

20 – 30 – 38 – 39 – 44

EURONUMERI

2 – 12

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN ARRIVO RICCHI MONTEPREMI

L’Eurojackpot e i numeri vincenti fanno capolino anche quest’oggi, venerdì 23 settembre 2022: il concorso europeo va in scena con una nuova estrazione e il suo ricco montepremi, pari a 26 milioni di euro. Ricordiamo che l’Eurojackpot si palesa tutti i martedì e venerdì sera e il suo jackpot può raggiungere addirittura quota 120 milioni di euro, somma che rappresenta il tetto massimo del gioco, oltre il quale il montepremi non può più crescere.

Ma come si gioca all’Eurojackpot? Tentare di acciuffarne i numeri vincenti è davvero agevole: è sufficiente individuare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa totale di 2 euro. Le categorie di vincita sono numerose e accompagnate da premi di entità tra loro differenti: si passa dall’ambìto 5+2 fino alla vincita minima realizzabile, ovvero il 2+1. Le scommesse inerenti ai possibili numeri vincenti di Eurojackpot possono essere eseguite non soltanto in ricevitoria, ma anche via web, servendosi, qualora lo si voglia, anche dell’app ufficiale del gioco.

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Analizziamo insieme a voi l’ultima estrazione dell’Eurojackpot e andiamo a scoprire cosa è accaduto con i numeri vincenti di martedì. Nessun “5+2” nel concorso del 20 settembre e il jackpot è salito a 26 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione festeggiano i quattro giocatori che hanno centrato il “5+0” da 114.944,50 euro: le vincite sono state messe a segno in Germania, Norvegia, Olanda e Svezia. La combinazione vincente è stata 2 13 22 36 40, Euronumeri 3 e 5.

Rammentiamo inoltre che il 21 settembre di 4 anni fa un fortunato vincitore di Lodi Vecchio ha realizzato una vincita da oltre 122 mila euro. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un Jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.











