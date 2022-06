Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 24 giugno (conc 38/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DEL 24 GIUGNO 2022: QUAL’È IL MAXI PREMIO?

Oggi, venerdì 24 giugno 2022, l’Eurojackpot fa ritorno con una nuova estrazione e il suo montepremi non può che ingolosire tutti i giocatori del Vecchio Continente; stiamo parlando, d’altro canto, di un importo pari a 41 milioni di euro. È opportuno rammentare che l’appuntamento è addirittura raddoppiato e va in scena ogni venerdì e tutti i martedì sera. Inoltre, il maxi-premio cresce in maniera incredibilmente rapida e può arrivare a toccare il tetto massimo di 120 milioni di euro. Prendere parte a una nuova estrazione dell’Eurojackpot è molto facile, in termini logistici: è sufficiente inserire (almeno) 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di 2 euro.

Dopo aver effettuato la vostra giocata, nell’auspicio di avere agguantato una delle dodici categorie di vincita. Si va dall’ambìto 5+2 sino alla vincita minima, ovvero il 2+1. Per tentare di avere la meglio nel vostro personale confronto con la Dea Bendata, vi annunciamo che esistono modalità di scommessa diverse, utili a venire incontro alle vostre esigenze; in tal senso, vi diciamo che si può giocare non solamente in ricevitoria, ma anche online o mediante l’applicazione ufficiale di Eurojackpot. Naturalmente, questo vale per tutti gli scommettitori dei 18 Paesi coinvolti in ogni estrazione. Quale tra questi sarà il più fortunato d’Europa?

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Attendendo di scoprire quali siano i numeri vincenti di Eurojackpot, rivolgiamo la nostra attenzione alle quote dell’ultima estrazione. Venerdì sera nessun “5+2” nel concorso Eurojackpot di martedì 21 giugno e il jackpot sale a 50 milioni. Dopo l’ultima estrazione un fortunato giocatore della Germania ha centrato il “5+1” che gli ha permesso di portare a casa 901.658,70 euro. Realizzato anche sette “5+0” da 72.641,90 euro. La combinazione vincente è stata 6 10 17 29 49, Euronumeri 2 e 5.

Curiosità dal passato: erano esattamente cinque anni fa – il 23 giugno 2017 – quando a Brandizzo, in provincia di Torino, fu centrata una vincita con punti 5+0 da 60.165,90 euro. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un Jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 24 GIUGNO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











