Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 25 novembre (conc 81/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, È CACCIA AL MONTEPREMI

Oggi, venerdì 25 novembre 2022, l’estrazione dell’Eurojackpot con i suoi numeri vincenti consegnerà speranze di successo a molti giocatori europei, che stanno inseguendo da settimane il jackpot in palio. Rammentiamo infatti che si tratta di un concorso che si svolge a livello continentale e il cui montepremi offre la possibilità di sognare a occhi aperti, dato che l’importo è pari a 41 milioni di euro. Ogni martedì e venerdì si palesa un’estrazione dei numeri vincenti e la cifra massima può giungere fino a quota 120 milioni di euro.

Come si gioca all’Eurojackpot? Quali sono le regole da osservare per coltivare ambizioni di successo? Anche per i meno avvezzi al mondo delle scommesse, l’approccio a questo tipo di lotteria non risulta impattante, dal momento che si dovrà semplicemente tentare di intercettare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa complessiva di 2 euro. Numerose le categorie di vincita previste dal regolamento, che subiscono variazioni in base al totale di numeri indovinati: si va dal 5+2 fino al premio minimo acciuffabile (il 2+1). Le scommesse relative ai numeri vincenti possono essere eseguite in ricevitoria o, in alternativa, via web, mediante la piattaforma telematica ufficiale di questo gioco.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Andiamo a scoprire ora cosa è accaduto durante l’ultima estrazione dell’Eurojackpot, andata in scena martedì. Nessun “5+2” centrato, ma dopo i sorteggi festeggia la Finlandia con un “5+1” da 1.044.658,60, mentre in Italia, a Bisceglie (BT), presso un punto vendita situato in via Lamaveta, è stato realizzato uno degli otto “5+0” da 73.642,30 mila euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 11 20 23 37 46, Euronumeri 9 e 11.

Ricordiamo altresì che il 25 novembre 2016 un fortunato vincitore di Angri (Salerno) ha realizzato una vincita da oltre 132 mila euro con un “5+0”. Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 25 NOVEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

