Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 26 agosto 2022 (conc 56/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT TORNA LA CORSA AL RICCO JACKPOT

Ultimo appuntamento del venerdì del mese in compagnia del concorso Eurojackpot, in questa prima serata di oggi, 26 agosto 2022. Il secondo appuntamento settimanale con il concorso che raduna i concorrenti dei 18 Paesi d’Europa è ormai dietro l’angolo e l’adrenalina non può che crescere in vista del ricco jackpot milionario attualmente in palio. Prima di scoprire in che modo sarà possibile avvicinarsi alla Dea Bendata, scopriamo come è andata l’ultima estrazione all’insegna del concorso Eurojackpot che è andato in scena lo scorso martedì 23 agosto, secondo i dati resi noti dal portale Agipronews.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 23 agosto 2022 (conc 55/2022)

Nell’ultimo concorso Eurojackpot, nessun concorrente è riuscito a centrare la combinazione vincente. L’assenza del “5+2” ha portato a far crescere sempre di più il jackpot in palio che partiva dalla “base” di 10 milioni di euro. Adesso è già salito a quota 16 milioni in vista dell’estrazione di oggi 26 agosto. Dopo l’appuntamento del passato martedì, a festeggiare sono stati quattro giocatori che sono riusciti a centrare il ricco “5+1” del valore di quasi 200 mila euro a testa. Le vincite sono state realizzate in quattro Paesi diversi: Danimarca, Polonia, Slovenia e Svezia. Cosa accadrà in vista del nuovo concorso?

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 19 agosto 2022 (conc 54/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 26 AGOSTO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ECCO COME GIOCARE A EUROJACKPOT

Giocare al concorso Eurojackpot è davvero semplice e intuitivo, grazie soprattutto alle esigue regole da seguire. Ciò che fa gola nel doppio appuntamento settimanale è certamente il ricco jackpot milionario. Si parte sempre da una base di 10 milioni di euro anche in caso di vincita nel precedente concorso, per arrivare ad un tetto massimo di 120 milioni di euro. Ma come è possibile scoprire se la Dea Bendata ci è amica?

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 16 agosto 2022 (conc 53/2022)

Se credete che il concorso Eurojackpot possa essere la strada verso un cambio radicale di vita, vale allora la pena tentare la fortuna. Noi siamo pronti a svelarvi quali sono le modalità per giocare. Due gli appuntamenti settimanali con la lotteria europea, al martedì ed al venerdì sera. Per tentare la sorte basterà giocare i numeri preferiti sulla nuova schedina barrando almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di 2 euro a giocata. Le scommesse potranno essere completate nella consueta ricevitoria fisica oppure online e tramite app ufficiale. Una volta estratti i numeri vincenti, sarete chiamati a procedere alla successiva fase di verifica: in bocca al lupo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA