Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 27 maggio (conc. 30/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, RICCHI MONTEPREMI?

L’estate è ormai arrivata, ma con l’estrazione di Eurojackpot di oggi potrebbe arrivare una bella pioggia… di premi! L’ultimo concorso è stato fortunato, nonostante nessuno sia riuscito a centrare tutti i numeri vincenti, di conseguenza il montepremi è salito a quota 17 milioni di euro per l’appuntamento odierno con la fortuna. Scopriremo insieme la combinazione fortunata e sarà anche l’occasione per voi di scoprire se la dea bendata ha deciso di bussare alla vostra porta. C’è peraltro voglia di riscatto, anche perché l’Italia è uscita quasi a mani vuote dall’ultimo concorso di Eurojackpot per quanto riguarda i premi più ricchi.

La vincita più alta che è stata realizzata è stata, infatti, di 377,20 euro. Invece è andata meglio in Germania, Danimarca, Slovacchia e Slovenia, dove sono stati centrati cinque 5+0, ognuno da 92.204,80 euro. In terra tedesca si è fatta una doppia festa, visto che le vincite per quanto riguarda questa categoria sono state due. L’estrazione di oggi di Eurojackpot rappresenta allora anche un’occasione di rivincita per il nostro Paese.

COME SI GIOCA A EUROJACKPOT: LE GIOCATE DISPONIBILI

Anche se Eurojackpot è un gioco molto seguito in tutta Europa, ci sono sempre più nuovi giocatori che si approcciano e decidono di tentare la fortuna mettendosi in gioco. Dunque, è importante ricordare come si gioca, anche se è comunque molto semplice. Basta scegliere 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12. La giocata minima è di 2 euro. Ci sono però anche sistemi integrali e sistemi integrali ridotti per aumentare le proprie possibilità di vincita. Ma c’è anche la giocata a caratura, che è un tipo di giocata sistemistica organizzata e convalidata dal ricevitore, che la ripartisce in quote da un minimo di 2 ad un massimo di 125. Il costo unitario di ogni cedola non può essere inferiore ai 5 euro. Ogni cedola è un titolo valido per la riscossione delle eventuali vincite, per le quali le regole di riscossione non cambiano rispetto a quelle delle giocate non sistemistiche. Ora però lasciamo la parola all’estrazione di Eurojackpot che ci regalerà i nuovi numeri vincenti di oggi.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 27 MAGGIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











