EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi venerdì 29 aprile (conc 22/2022)

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

E’ appena giunto al termine il conto alla rovescia ed ora è arrivato il momento di conoscere i nuovi numeri vincenti del concorso Eurojackpot di oggi, venerdì 29 aprile 2022. La combinazione è stata appena estratta e coinvolge tutti i concorrenti dei 18 Paesi aderenti al gioco di Lottomatica. Adesso, dunque, arriva il momento più delicato, quello cioè relativo alla verifica dei numeri estratti rispetto a quelli presenti sulla propria schedina. Andranno a coincidere almeno in parte? Per scoprirlo occorrerà procedere al relativo confronto.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi venerdì 26 aprile (conc 21/2022)

Per capire se si è riusciti ad accaparrarsi la ricca vincita con “5+2” basterà scorrere di poco in fondo a questa pagina e scorgere la nuova combinazione vincente di Eurojackpot. In alternativa potreste sempre procedere ad una contro verifica attraverso vari canali ufficiali e affidabili. Intanto collegandosi su SisalTv, in ricevitoria o ancora sul portale ufficiale di Eurojackpot e relativa app gratuita per dispositivi mobili. Si può inoltre procedere anche direttamente dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal quale sarà possibile scoprire a breve anche le quote distribuite nei singoli Paesi. A noi non resta che augurarvi buona fortuna! (Agg. di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi venerdì 22 aprile (conc 20/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 29 APRILE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

18 – 17 – 5 – 34 – 6

EURONUMERI

1 – 11

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT, SECONDO APPUNTAMENTO SETTIMANALE DI OGGI 29 APRILE 2022

Si rinnova nella prima serata di oggi, venerdì 29 aprile 2022, l’appuntamento con il concorso Eurojackpot. Si tratta del secondo della settimana dal momento che da qualche tempo a questa parte la Dea Bendata ha bissato le possibilità di baciare un fortunato concorrente d’Europa, rispettivamente al martedì o, appunto, al venerdì sera. Come sempre, l’ora “X” scatta esattamente alle 20.00 in punto, quando si vivrà in diretta l’emozione dell’estrazione della nuova combinazione vincente formata da cinque numeri e da due Euronumeri. La serata odierna si rivelerà fortunata?

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 19 aprile (conc 19/2022)

In attesa di scoprire se e dove la Dea Bendata deciderà di presentarsi, non ci resta che ingannare il tempo dando uno sguardo all’ultima estrazione di martedì. I dati sono forniti da Agipronews e non vedono la presenza di alcuna maxi vincita con “5+2”. Questo ha fatto crescere il jackpot a quota 51 milioni di euro. A festeggiare, tuttavia, dopo il precedente concorso dei 26 aprile sono stati tre giocatori che intercettando il “5+1” si sono portati a casa la bellezza di 275.654,70 euro a testa. Le vincite sono state realizzate due in Norvegia ed una in Repubblica Ceca. La serata ha portato anche a due “5+0” da 233.184,60 euro ciascuno.

EUROJACKPOT, COME SI GIOCA E ULTIME NOVITÀ

Da alcune settimane Eurojackpot ha in serbo tutta una serie di novità molto gradite dai suoi concorrenti, a partire dal doppio appuntamento che abbiamo appena visto, ad inizio e fine settimana. In merito al jackpot in palio per la prima serata di oggi, è pari a 51 milioni di euro e in caso di mancata vincita potrebbe salire ulteriormente arrivando ad un massimo di 120 milioni. Le regole del gioco sono lievemente cambiate ma tutto sommato si caratterizzano sempre per la loro semplicità. Basterà mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 (e non su 10 come in precedenza) al costo di 2 euro a puntata.

Restano sempre dodici le categorie di vincita previste dal nuovo Eurojackpot e vanno dalla più bassa con il “2+1” alla più ambita relativa al fatidico “5+2”. Restano sempre 18 i Paesi protagonisti di ciascuna estrazione del martedì e del venerdì sera, compreso il nostro e che sperano di poter intercettare il maggior numero di numeri presenti nella combinazione estratta. Scopriremo solo tra poche ore quale sarà stato il Paese più fortunato e quale la vincita maggiore di questo venerdì 29 aprile 2022. In bocca al lupo!











© RIPRODUZIONE RISERVATA