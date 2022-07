Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 29 luglio (con 48/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ALLA SCOPERTA DEI NUMERI VINCENTI

Siamo giunti all’ultima estrazione di Eurojackpot per questo settimo mese dell’anno ed oggi, venerdì 29 luglio 2022, scopriremo quale sarà la nuova combinazione vincente che radunerà i concorrenti dei 18 Paesi coinvolti nella lotteria del Vecchio Continente. L’appuntamento odierno sarà anche il secondo ed ultimo della settimana e l’attenzione sarà tutta concentrata sul fatidico “5+2” che nelle passate settimane ha sfiorato cifre record. Dopo essere ripartito dalla base proprio la scorsa estrazione, come è andato l’ultimo concorso?

Nessun concorrente di Eurojackpot è riuscito a centrare la combinazione vincente e portarsi a casa il jackpot da 10 milioni, che dunque in vista dell’estrazione di oggi riparte esattamente da 17 milioni di euro. Tuttavia, dopo l’ultimo appuntamento a festeggiare sono stati cinque giocatori che hanno indovinato il “5+1” del valore di 189.686 euro a testa. La vera notizia però è che tra i fortunati c’è anche un concorrente italiano dal momento che una vincita è stata realizzata a Roma, presso il punto vendita di Antonio Calicchia in via Prenestina 362 B-C. Centrati anche tre “5+0” da 178.290 euro a testa. Una serata, dunque, tutto sommata particolarmente positiva malgrado la mancanza del “5+2”.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 29 LUGLIO 2022

QUANTO SI VINCE E COME SI GIOCA A EUROJACKPOT

Chi già da tempo gioca al concorso Eurojackpot – che negli ultimi mesi ha raddoppiato l’appuntamento settimanale – sa perfettamente che le regole sono molto semplici e chiare. Intanto partiamo dal presupposto che il jackpot anche in caso di vincita nel concorso precedente parte sempre da una base milionaria pari a 10 milioni di euro e può arrivare a raggiungere il tetto massimo di 120 milioni. Ma dunque, come si gioca e quanto è possibile vincere?

Eurojackpot richiede di scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 al costo di 2 euro a giocata. Lo si può fare presso la classica ricevitoria di fiducia, oppure online o ancora via app ufficiale del gioco. Fatto ciò, occorrerà attendere l’estrazione della combinazione vincente che avverrà come di consueto poco dopo le ore 20.00 e sperare di poter essere baciati dalla Dea Bendata. In merito ai premi, oltre al jackpot sempre milionario e che stasera riparte da 17 milioni di euro, grazie alle 12 categorie di vincita sarà possibile











