EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 3 giugno 2022 (conc 33/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT 3 GIUGNO 2022: I NUMERI VINCENTI DI OGGI

I numeri vincenti di EuroJackpot sono freschi di estrazione. Si è tenuta poco fa, quindi li abbiamo raccolti per metterli a vostra disposizione. Di fatto, si apre così la fase in cui si controlla la propria giocata per verificare se sia fortunata o meno. Ma noi vi accompagniamo in questo inizio di serata, poi però dovrete procedere con la seconda fase, quella in cui verificare i numeri estratti e i dati dei concorsi in ricevitoria, in alternativa su Sisal Tv, sui siti di EuroJackpot o Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Riguardo la sicurezza dell’estrazione c’è comunque da star tranquilli. In primis, l’estrazione dei numeri vincenti di EuroJackpot, che è prevista ordinariamente il martedì e venerdì di ogni settimana, viene realizzata attraverso l’uso di apposite macchine estrazionali certificate. Inoltre, per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di estrazione, c’è una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco. Nulla, quindi, viene lasciato al caso.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 3 GIUGNO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

41 – 27 – 4 – 39 – 22

EURONUMERI

9 – 1

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, IN ARRIVO GRANDI VINCITE?

Anche l’estrazione EuroJackpot è protagonista della serata di oggi, venerdì 3 giugno 2022. Presto conosceremo i numeri vincenti, nella speranza che trovino totale corrispondenza in almeno una delle tantissime giocate che si fanno per tentare la fortuna. Si tratta del primo appuntamento di giugno, che auspichiamo possa vedere protagonista l’Italia. A maggio, infatti, lo sono stati i tedeschi. In Germania, infatti, continuano ad aggiudicarsi i premi della lotteria internazionale. Dopo la doppietta di 5+2 a distanza di una settimana, l’ultima estrazione, quella di martedì, ha regalato ancora premi al popolo tedesco.

Ma nell’ultimo caso con due combinazioni 5+1 e un punto 5. Di conseguenza, in vista dell’estrazione di oggi dell’EuroJackpot, sono in palio 17 milioni di euro. Questo allora è l’importo che si può vincere indovinando tutti i numeri vincenti. Un gran bel gruzzoletto, con cui cambiare sensibilmente le proprie prospettive, ma che vi costringerebbe anche a rivedere anche i vostri sogni, visto che vi sarebbe spazio per più di un uno.

COME SI GIOCA A EUROJACKPOT

Vincite e premi sono senza dubbio informazioni importanti, ma è fondamentale anche sapere come si gioca ad EuroJackpot, in particolare per chi muove i primi passi. Dunque, è sufficiente compilare la schedina inserendo una o più combinazioni. Potete scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12, ma se non avete voglia di scegliere i numeri da giocare, perché magari preferite lasciare totalmente le redini al caso, allora potete richiedere anche una combinazione casuale. In ogni caso, potere anche scegliere di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a vostra scelta da 2 a 10. La vostra schedina di EuroJackpot può essere convalidata in ricevitoria, così come su uno dei siti abilitati o sull’App Eurojackpot. Quindi, è sufficiente scegliere l’opzione che si preferisce, perché il costo non cambia! A tal proposito, il costo della combinazione è di due euro. Una volta effettuata la giocata, non dovete far altro che aspettare l’estrazione di EuroJackpot, che si tiene due volte a settimana, il martedì e il venerdì alle ore 20:00.

