Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 30 settembre (conc 66/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUANTO VALE IL MONTEPREMI?

L’Eurojackpot è pronto a tornare anche oggi con i suoi numeri vincenti. In questa giornata di venerdì 30 settembre 2022, quali saranno i numeri fortunati che regaleranno le vincite ai tanti giocatori, che non vedono l’ora di scoprire la prossima estrazione? Il montepremi ammonta infatti a ben 37 milioni di euro: una cifra altissima alla quale aspirano tantissimi giocatori in giro per il mondo. Qualora non vincessero immediatamente la posta in palio con l’ambito 5 + 2, c’è inoltre la possibilità che il montepremi cresca ulteriormente. Ricordiamo infatti che può raggiungere la quota di 120 milioni di euro, tetto massimo del gioco.

Ma come si gioca all’Eurojackpot? Ricordiamo che c’è una combinazione di cinque numeri da 1 a 50 da indovinare e due Euronumeri da 1 a 12. La spesa totale per partecipare è di soli 2 euro. Per giocare basta recarsi nelle ricevitorie di tutta Italia o farlo online, attraverso l’applicazione ufficiale del concorso. Dietro alla vincita massima, ricordiamo che ci sono tante possibili vittorie a partire dal 2.

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Andiamo a vedere ora le quote e i numeri dell’ultimo concorso dell’Eurojackpot. I numeri estratti sono stati 15, 23, 26, 31 e 44. Gli Euronumeri in questa edizione del concorso sono stati l’1 e l’8. In quest’ultima estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 331.597 premi, per un totale di 5.759.064 € vinti. Nessun fortunato ha acciuffato il 5 + 2 ma vediamo che invece qualcuno è riuscito ad agguantare l’altrettanto fortunato 5 + 1.

Infatti, 903.971 € sono stati assegnati per i punti 5 + 1, indovinato da un giocatore. 509.797 € totali sono stati destinati per i punti 5 (4 vincitori per 127.449,40 € ciascuno) e infine 84.088 € di punti 4 + 2, indovinato da ben 17 fortunati che hanno incassato4.946,40 € a testa. Il montepremi complessivo del concorso è stato di 10.511.297,00 €.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 30 SETTEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











