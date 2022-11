Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 4 novembre (conc 75/2022)

EUROJACKPOT, OGGI MONTEPREMI DA RECORD

La caccia all’Eurojackpot si fa sempre più ricca e intrigante. La nuova estrazione di oggi, venerdì 4 novembre 2022, infatti mette in palio ben 120 milioni di euro. Il gioco, con un unico montepremi in Europa, per la seconda volta in dieci anni di storia può assegnare questo super premio. L’Italia deve farsi trovare pronta allora all’appuntamento con i numeri vincenti. L’auspicio è che nel nostro Paese si possa centrare la combinazione vincente e quindi conquistare il Jackpot più alto che può essere raggiunto dal gioco. Il primo Eurojackpot da 120 milioni di euro è stato invece vinto lo scorso luglio in Danimarca.

Nella sfida, infatti, sono coinvolti 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è l’unico operatore in Italia. Dunque, preparate la vostra giocata: non importa se i numeri che scegliete sono casuali o legati a ricorrenze particolari. La felicità per un’eventuale vincite sarebbe comunque smisurata, così come i progetti che potrebbero essere realizzati, visto che ci sono 12 categorie di vincita.

EUROJACKPOT, CATEGORIE DI VINCITA E COME SI GIOCA

Un particolare non da poco questo: si va dal 5+2 con cui si possono vincere oggi 120 milioni di euro all’Eurojackpot fino al 2+1. Quindi, non dovete fare altro che compilare la schedina inserendo una o più combinazioni. Potete scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri, questi compresi tra 1 e 12. Altrimenti potete richiedere una combinazione casuale. A tal proposito, vi ricordiamo che potete effettuare la vostra giocata in ricevitoria o online. Infatti, è disponibile pure l’app ufficiale che vi tornerà utile per verificare poi se le vostre giocate sono fortunate o meno.

Il costo, comunque, non cambia a seconda della modalità di convalida scelta. Infine, è importante sapere anche che potete scegliere di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a tua scelta da 2 a 10. Ma gli occhi sono puntati soprattutto sull’estrazione di oggi dell’Eurojackpot, visto che in palio c’è un super montepremi che fa gola a tutti.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 4 NOVEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

