Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 5 agosto (conc 50/2022)

OGGI TORNA L’ESTRAZIONE EUROJACKPOT CON SUPER PREMI

Bastano 30 milioni di ragioni per giocare a Eurojackpot? In realtà, sono 30 milioni di euro, ma le due cose possono coincidere, visto che è il montepremi in palio nell’estrazione di oggi, venerdì 5 agosto 2022. È cresciuto ulteriormente il Jackpot, alla luce dei mancati 5+2 delle estrazioni recenti. Dunque, per partecipare alla caccia al 5+2 non dovete far altro che scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12.

Potete sceglierli autonomamente o provare il QuickPick in ricevitoria, lasciando al terminale il compito di compilare la schedina. La giocata minima è di una combinazione, quella massima di 32.767 combinazioni. Inoltre, per non perdere l’appuntamento con la fortuna, si può giocare in abbonamento fino a 10 concorsi consecutivi. Tutto molto semplice, più complessa è invece la corsa per la vittoria, che vede coinvolti ben 18 Paesi europei, non a caso si chiama Eurojackpot!

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DI EUROJACKPOT

L’ultima estrazione di Eurojackpot, quella di martedì, ha visto sfumare l’assalto al 5+2, ma si è rivelata comunque generosa. Basti pensare che è stato distribuito quasi un milione di euro per il 5+1. Ne sono stati centrati due, infatti, da 467mila euro l’uno (467.350,90 euro per la precisione). Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il 5+0, per il quale sono stati assegnati 527.128 euro. Questo perché ci sono stati cinque fortunati che hanno ottenuto 105.425,60 euro ciascuno. Passiamo al 4+2 che invece ha distribuito 86.947 euro ai fortunati. Sono 13 i vincitori di questa categoria, ognuno dei quali ha ottenuto 6.688,30 euro. Ma queste sono solo tre categorie delle 12 disponibili. Ad esempio, col 4+1 sono stati vinti 365,90 euro. Quindi, le strade per la vittoria a Eurojackpot sono tante, anche se portano a premi diversi. Voi non dovete far altro che farvi trovare pronti!

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











