Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 6 maggio (conc 24/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN ARRIVO RICCHI PREMI OGGI VENERDÌ 6 MAGGIO 2022?

È pari a 66 milioni di euro il montepremi dell’Eurojackpot, che oggi, venerdì 6 maggio 2022, fa ritorno con una nuova estrazione. Ormai da qualche tempo, l’appuntamento si è sdoppiato, palesandosi come da tradizione ogni venerdì, ma anche tutti i martedì sera. Anche in relazione al maxi-premio sono emerse novità: esso aumenta in modo estremamente più celere e può arrivare fino al tetto massimo di 120 milioni di euro. Partecipare a una nuova estrazione dell’Eurojackpot è un’operazione del tutto semplice, in termini esclusivamente logistici: occorre soltanto inserire (almeno) 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, al prezzo di due euro.

Successivamente alla vostra giocata, dovete incrociare le dita nella speranza di avere conquistato una delle dodici categorie di vincita. Si va dal ricco 5+2 sino alla vincita minima, vale a dire il 2+1. Per tentare di vincere il braccio di ferro con la Dea Bendata, vi comunichiamo che esistono modalità differenti, atti a venire incontro a voi giocatori: non solo in ricevitoria, ma anche online e attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot. Ovviamente, questo vale per tutti i giocatori dei 18 Paesi coinvolti in ogni estrazione. Nella serata odierna, quale sarà la nazione più fortunata d’Europa?

EUROJACKPOT: QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Rimanendo in attesa di comprendere quali siano i numeri vincenti di Eurojackpot, volgiamo ora lo sguardo alle quote dell’ultima estrazione. Martedì nessuno è riuscito a centrare la combinazione fortunata e, di conseguenza, il montepremi è lievitato, come vi abbiamo raccontato in apertura d’articolo. Dopo l’ultima estrazione, festeggiano gli otto giocatori che hanno centrato altrettanti “5+0” da 64.344,60 euro ciascuno: le vincite sono state realizzate in Germania (3), Finlandia (2), Islanda, Slovacchia e Norvegia. La combinazione vincente è stata 6 13 22 24 30, Euronumeri 5 e 10.

E poi ci sono i 20 fortunati del 4+2, che si sono intascati 4.245,40 euro a testa. Da ultimo, spazio ai 4+1: essi hanno fruttato 230,70 euro e sono stati complessivamente 460 in tutto il Vecchio Continente.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 6 MAGGIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

