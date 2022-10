Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 7 ottobre (conc. 68-2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: QUANTO VALE IL MONTEPREMI?

L’Eurojackpot è pronto a tornare oggi, venerdì 7 ottobre 2022, con i suoi numeri vincenti. Quali saranno i numeri fortunati che regaleranno ai giocatori di tutta Europa la gioia che potrebbe cambiar loro la vita? Gli scommettitori non vedono l’ora di scoprire la prossima estrazione, ma intanto andiamo ad analizzare a quanto ammonta il montepremi: al momento il jackpot è di 49 milioni di euro: una cifra altissima alla quale aspirano tantissimi giocatori in tutta Europa.

Non solo il 5 + 2, però, per i giocatori che tenteranno la fortuna. Ricordiamo che c’è anche la possibilità di vincere con il 5 + 1, come accaduto nel corso dell’ultima estrazione, e non solamente. Di volta in volta, il montepremi cresce: ricordiamo infatti che può raggiungere la quota di 120 milioni di euro, tetto massimo del gioco.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

In attesa di conoscere i numeri vincenti dell’estrazione Eurojackpot di oggi, 7 ottobre 2022, ricordiamo come funziona il gioco che mette a disposizione un ricchissimo jackpot“europeo”. Si tratta di un concorso con regole davvero molto semplici. Bisognerà individuare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 per una spesa massima di soli 2 euro. Per scoprire se la giocata sia stata giusta, basterà guardare l’estrazione dei possibili numeri vincenti di Eurojackpot in ricevitoria, ma anche via web, servendosi, eventualmente, anche dell’app ufficiale del gioco.

Durante lo scorso concorso dell’Eurojackpot del 4 ottobre 2022 purtroppo nessun 5+2 è stato realizzato in nessuna parte d’Europa. Sono stati invece due i fortunati giocatori che hanno ottenuto il 5+1 per una vincita di 477.366,90 € ciascuno. 4, invece, i 5 + 0 che hanno potuto incassare 134.606,30 €. I 4 + 2 sono stati 21, per 4.229,10 € ciascuno. A seguire 307 4 +1 per 361,60 € ciascuno.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 7 OTTOBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

