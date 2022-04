Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 8 aprile (conc 16/2022)

Anche quest’oggi, venerdì 8 aprile 2022, fa capolino ancora una volta l’appuntamento con il concorso Eurojackpot e con una nuova estrazione dei numeri vincenti di questa lotteria continentale, che da alcune settimane è fondata su un doppio appuntamento, vale a dire quello del martedì e quello, appunto, del venerdì. Al termine del sorteggio dei numeri fortunati, in programma alle 20, scopriremo se sarà incoronato un nuovo milionario nel Vecchio Continente, originario di uno dei 18 differenti Paesi d’Europa che partecipano all’estrazione. Prima di scoprire quali siano le novità legate al gioco, occorre fornire uno sguardo all’ultimo concorso Eurojackpot dello scorso 5 aprile, che si è rivelato foriero di buona sorte.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 5 aprile 2022 (conc 15/2022)

Nessun “5+2” è stato centrato in landa europea, con il jackpot che è salito a 17 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione ha festeggiato un fortunato giocatore della Spagna, capace di realizzare un “5+1” e di portarsi a casa 644.761,10 euro. Messi a segno anche tre “5+0” da 121.205,10 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 9 10 28 38 48. Euronumeri 8 e 12.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 1 aprile 2022 (conc 14/2022)

EUROJACKPOT, COME SI GIOCA? REGOLE

Nelle scorse giornate, Eurojackpot ha rinnovato la sua formula, includendo la previsione di un incremento del tetto massimo del jackpot in palio. Si passa così da 10 milioni a 120 milioni di euro: cifre sontuose, difficili anche solo da immaginare col pensiero, e che permetterebbero il materializzarsi di alcuni sogni nel cassetto che altrimenti rimarrebbero probabilmente irrisolti. Sono in totale 18 i Paesi d’Europa ad aderire al gioco milionario.

Per quanto riguarda le modalità di scommessa e le regole da rispettare, evidenziamo che esse variano solo in minima parte e sono del tutto semplici: è sufficiente inserire in schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 (anziché 10) al costo di 2 euro. Sono 12 le categorie di vincita previste dal regolamento: si va dalla più alta, rappresentata dal “5+2”, alla più bassa, vale a dire il “2+1”. Non manca poi l’opportunità di giocare non solo in ricevitoria, ma anche online e attraverso l’applicazione ufficiale di Eurojackpot. Non resta dunque che riordinare le idee e individuare i numeri a cui affidare le vostre speranze di vittoria, augurandovi di essere scelti dalla Dea Bendata per un ricco brindisi da condividere insieme a lei.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione 29 marzo: caccia al 5+2! (conc 13/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 8 APRILE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA