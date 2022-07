Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 8 luglio (conc 42/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: A QUANTO AMMONTA IL MONTEPREMI?

Nella giornata di oggi, venerdì 8 luglio 2022, torna l’appuntamento con il concorso Eurojackpot, la lotteria europea che con la sua nuova estrazione contribuisce a radunare i concorrenti appassionati del Vecchio Continente. Coloro che si avvicineranno al nuovo concorso che andrà a chiudere la settimana, ovviamente lo faranno perché interessati a conquistare il fatidico e ricco “5+2” in vista del Jackpot che vola a quota 82 milioni di euro. Nell’ultimo concorso dello scorso martedì 5 luglio, infatti, nessun concorrente è riuscito a indovinare l’intera combinazione fortunata.

Ma a proposito della precedente estrazione, quali sono state le maggiori vincite realizzate? In sette i concorrenti che hanno centrato il “5+1” che ha permesso a ciascuno di loro di portarsi a casa l’interessante premio da 164.290,40 a testa. Le vincite sono state realizzate due in Germania, altre due in Danimarca, e le restanti in Norvegia, Ungheria e Finlandia. Serata fortunata anche per i quindici concorrenti che hanno centrato il “5+0” da 43.237,60 ciascuno. Come andrà questa sera? Agipronews intanto ricorda che sei anni fa esatti a Cagliari fu centrata una vincita da oltre 56 mila euro grazie ad un “5+0”. La serata odierna potrebbe rivelarsi estremamente fortunata?

EUROJACKPOT, ECCO COME POTER GIOCARE

In attesa di conoscere i numeri vincenti della nuova estrazione di Eurojackpot di oggi 8 luglio, i concorrenti dei 18 Paesi membri del consorzio Eurojackpot si preparano a sfidare la sorte. In modo particolare quelli italiani sono in attesa della nuova estrazione che si compirà pochi minuti dopo le ore 20.00, tenendo le dita incrociate. Il maxi premio in palio, che sarà sempre milionario, continua a crescere sempre di più e con le ultime novità introdotte nel gioco la crescita potrebbe arrivare in assenza di “5+2” anche fino a 120 milioni di euro. Ma come sarà possibile sfidare la Dea Bendata e partecipare in maniera attiva al gioco?

Sarà sufficiente inserire almeno cinque numeri su 50 e due Euronumeri su 12 al prezzo di 2 euro a giocata. terminata questa fase fatidica, non serve altro che attendere che tutti i numeri siano estratti per poter poi procedere alla successiva fase di verifica. Oltre a poter eseguire la giocata in tutte le tradizionali ricevitorie fisiche, sarà possibile anche farlo online o attraverso l’app ufficiale del gioco. Scopriremo solo questa sera quale dei 18 Paesi coinvolti nel gioco sarà il più fortunato al termine del concorso.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 8 LUGLIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











