Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 9 dicembre (conc 85/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ATTENSA PER IL RICCO MONTEPREMI

Tutto è pronto, in questo venerdì 9 dicembre 2022, per assistere all’estrazione dell’Eurojackpot e dei suoi numeri vincenti, che potrebbero contribuire a fare intercettare l’allettante montepremi in palio quest’oggi: stiamo parlando di 75 milioni di euro, una cifra in grado di stravolgere radicalmente l’esistenza del fortunato possessore dell’eventuale bolletta fortunata. Bisognerà pazientare sino a stasera per sapere se qualcuno potrà esultare a squarciagola (i sorteggi si tengono tutti i martedì e i venerdì e il montepremi può arrivare, da regolamento, sino a 120 milioni di euro, ndr).

Lo scopo del gioco è uno soltanto: per vincere bisogna azzeccare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa totale di 2 euro. Le categorie di vincita dell’Eurojackpot, per giunta, sono molteplici: si passa dalla più ricca e, indubbiamente, ambita (il 5+2) al premio minimo agguantabile (il 2+1). Le scommesse relative ai numeri vincenti possono essere eseguite online o in ricevitoria.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Andiamo ad analizzare insieme a voi lettori l’ultima estrazione dell’Eurojackpot, andata in scena soltanto tre giorni fa, vale a dire martedì 6 dicembre 2022. Nessun “5+2” centrato; dopo l’ultima estrazione festeggiano due giocatori in Danimarca e Germania, che hanno centrato il “5+1” da 629.024,20 euro. Indovinati anche quattro “5+0” da 177.370,20 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 8 12 37 44 47, Euronumeri 7 e 10.

Evidenziamo poi che l’8 dicembre di 5 anni fa – giorno dell’Immacolata Concezione – un fortunato vincitore ha intercettato a Credaro (BG) la combinazione con punti 5+0, portando a casa una cifra pari a 151.450,20 euro. Nuove pagine, va da sé, dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal fa parte, continueranno a collaborare tra loro, con l’obiettivo di offrire un jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà protagonista della storia del gioco.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 9 DICEMBRE 2022

