Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 9 settembre (conc 60/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: È CACCIA AI RICCHI MONTEPREMI

L’Eurojackpot e i suoi numeri vincenti tornano a regalare un sogno ad occhi aperti a tutti i giocatori del Vecchio Continente: il concorso europeo, infatti, si palesa anche quest’oggi, venerdì 9 settembre 2022, per mezzo di una nuova estrazione e del suo montepremi in palio, pari a 20 milioni di euro. Il gioco che coinvolge l’Europa intera si manifesta ogni martedì e venerdì sera e la giornata odierna, in tal senso, non fa certo eccezione. Va altresì ricordato che il maxi-premio può raggiungere addirittura quota 120 milioni di euro, cifra che rappresenta il tetto massimo del gioco. Partecipare all’Eurojackpot e inseguirne i numeri vincenti è un’operazione di assoluta semplicità; infatti, basta barrare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per una spesa totale di 2 euro.

Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 6 settembre (conc 59/2022)

Le categorie di vincita previste sono numerose ed estremamente diverse fra di loro per ciò che concerne l’importo in palio: si va dall’ambìto 5+2 sino alla vincita minima realizzabile, ovvero il 2+1. Le scommesse relative ai possibili numeri vincenti di Eurojackpot possono essere registrate non solo in ricevitoria, ma anche online o per mezzo dell’applicazione ufficiale del contest.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 2 settembre 2022 (conc 58/2022)

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Esaminiamo insieme l’ultima estrazione dell’Eurojackpot e scopriamo che cosa è successo con i numeri vincenti di venerdì 9 settembre. Nessun 5+2″nel concorso EuroJackpot di venerdì 9 settembre e il Jackpot sale a 20 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione festeggiano i tre giocatori che hanno centrato due 5+1 e un 5+0 e che si portano a casa 413.557,20 euro a testa: le vincite 5+1 sono state realizzate in Germania e Slovenia, mentre il 5+0 è stato centrato in Repubblica Ceca. Indovinati anche tredici 4+2 da oltre 5mila euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 6 10 11 20 38, Euronumeri 3 e 9.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 30 agosto 2022 (conc 57/2022)

In caso di mancato successo, non dovete disperarvi: martedì prossimo sarà di nuovo tempo di ingaggiare un energico braccio di ferro con la Dea Bendata e, nel mentre, potrete dedicarvi a una vera e propria opera di studio, analizzando i risultati e il bollettino ufficiale delle estrazioni passate, consultando gratuitamente l’archivio delle estrazioni di Eurojackpot su Eurojackpot.it, dove vengono riportate tutte le combinazioni estratte in passato.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 9 SETTEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA