Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di venerdì 16 settembre (conc 62/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: MONTEPREMI DA 16 MILIONI

È arrivato a 16 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, che torna oggi, venerdì 16 settembre 2022, con una nuova estrazione. Questo vuol dire che in occasione dell’ultimo concorso nessuno è riuscito a centrare il 5+2, altrimenti il super jackpot sarebbe partito da 10 milioni di euro, come accade ogni volta che vengono indovinati tutti i numeri vincenti. Ma non sono mancate le vincite importanti, ad esempio, in Germania sono finite le vincite del 5+1 e del 5+0.

Nel primo caso, il fortunato vincitore ha conquistato 761.974,70 euro. Nell’altro, invece, il premio è di 429.718,20 euro. Ci sono state poi nove vincite in tutta Europa per quanto riguarda il 4+2 da 7.875,70 euro. Ma le categorie di vincita per Eurojackpot sono 12, quindi le strade per la vittoria sono diverse e bisogna fare attenzione a tutte dopo l’estrazione dei numeri vincenti. Nel percorso però è importante essere accompagnati da una buona dose di fortuna.

Eurojackpot, che è l’unico gioco con un montepremi europeo ed è gestito in Italia da Sisal, celebra quanto accaduto il 18 settembre 2015, quando a Monterosso Almo (RG) è stato centrato un 5+0 da oltre 181mila euro. Un ricordo dal passato per provare a capire cosa potrebbe accadere oggi con la nuova estrazione. Per partecipare all’estrazione bisogna compilare la propria schedina inserendo una o più combinazioni. Potete scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12, altrimenti potete optare per una combinazione casuale.

Inoltre, avete la facoltà di optare per una giocata in abbonamento, cioè per ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi da 2 a 10. Poi non vi resta che convalidare la schedina: potete farlo in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sull’app di Eurojackpot. Quindi, dovete scegliere l’opzione che preferite, il costo non cambia, cioè resta sempre di 2 euro. Alla fine resta solo da aspettare l’estrazione, che si tiene due volte a settimana, alle ore 20.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 16 SETTEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

