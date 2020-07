Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 10 luglio 2020 (conc 28/2020)

Seconda estrazione di luglio per il concorso Eurojackpot che non salta neppure l’appuntamento di questo venerdì. Il montepremi si accumula dopo la mancata vincita con 5+2 della scorsa settimana, quando nessun appassionato è riuscito a centrare la vincita massima. Tuttavia due schedine hanno registrato la maxi vincita grazie al 5+1 (nessuno in Italia) del valore di oltre 911 mila euro. Doppia la vincita anche con il 5+0 del valore interessantissimo di 321.591 euro a testa. L’Italia ha iniziato a brindare solo con il 4+2: 60 in tutto – di cui quattro concorrenti nostrani – coloro che hanno centrato parte della combinazione portandosi a casa un premio del valore di 3.573 euro. Somme di gran lunga inferiori rispetto alle prime citate ma ad ogni modo interessanti, soprattutto in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo. Si scende al 4+1, con 799 vincite in tutta Europa e solo 10 in Italia ciascuna del valore di 241 euro e così via via fino ai premi di consolazione assegnati perfino con il 2+1 del valore di poco meno di 10 euro. Come andrà l’estrazione di questa sera? La speranza è che la Dea Bendata possa tornare a farsi vedere, meglio se in Italia, con almeno una delle prime tre categorie di vincita messe in palio.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

Giocare a Eurojackpot è estremamente semplice poichè è richiesto semplicemente di mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. ogni giocata ha un costo di 2 euro ma le possibilità di vincita sono numerose. Si segnalano ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, sebbene tutti i concorrenti ambiscano proprio al primo premio che sarà sempre milionario. Il gioco mette in sfida ogni venerdì sera 18 Paesi europei, Italia compresa, con l’obiettivo comune di conquistare il ricco jackpot messo in palio ogni settimana, in attesa dell’estrazione fissata alle ore 20.00. Per giocare la schedina Eurojackpot basterà recarsi presso una comune ricevitoria fisica oppure online decidendo eventualmente anche di procedere con un abbonamento che permette di giocare fino a 5 concorsi la medesima combinazione fortunata. In caso contrario si potrà procedere con la giocata online aprendo un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 10 LUGLIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



