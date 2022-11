Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 11 novembre (conc 77/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: PREMI IN ARRIVO?

L’Eurojackpot, con i suoi 5+2 numeri vincenti, tornerà protagonista della giornata di oggi, venerdì 11 novembre, con la sua seconda estrazione settimanale. Il concorso, lo ricordiamo, si tiene a livello europeo e potrebbe far vincere ad un fortunato giocatore un ricco montepremi che per questa estrazione ammonta a 10milioni di euro. Si tratta del montepremi più basso disponibile, ma solamente perché nella giornata di martedì 8 sono stati vinti i 120milioni massimi che il jackpot può raggiungere.

Giocare all’Eurojackpot è piuttosto semplice ed alla portata di chiunque, e si potrà piazzare la propria scommessa sia online, sul portale dedicato, che in tutte le ricevitorie abilitate. Bisognerà scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50, ed altri due “euronumeri” tra 1 e 12. Similmente, per chi non riuscisse a decidere, ci si può anche far assegnare 7 numeri casuali dal sistema. Per vincere, ovviamente, è necessario indovinare tutti e 7 i numeri, ma dei ricchi premi spettano anche indovinandone solamente 2+1, che rappresenta la combinazione minima per vincere qualcosa.

EUROJACKPOT, LE ULTIME QUOTE

L’ultima estrazione dell’Eurojackpot, come anticipato, è avvenuta martedì 8 novembre, e facendo riferimento al sito internet Agipronoews, vediamo come’è andata a finire. Martedì è stato vinto il ricchissimo premio da 120milioni, indovinando la combinazione di 5+2 numeri. 17 fortunati giocatori, invece, hanno totalizzato 5+1 punti, portando a casa un totale di 1.209.751,50 euro. Infine, sono stati totalizzati anche 33 punti da 5+0, per un totale di oltre 53 mila euro in palio. La combinazione vincente di martedì, lo ricordiamo ancora, è stata 15, 17, 23, 35 e 38, mentre i due euronumeri erano 4 e 9.

La vittoria dell’eurojackpot di martedì rappresenta la seconda vittoria milionaria (quindi per il totale massimo del montepremi, che oltre i 120 milioni non può andare per regolamento del gioco) negli ultimi 10 anni. Il primo jackpot massimo era stato vinto in Danimarca, uno dei 18 paesi che fa parte del consorzio Eurojackpot, in Itali presieduto da Sisal.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 11 NOVEMBRE 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

