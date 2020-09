Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 11 settembre 2020 (conc 37/2020)

Nuovo appuntamento con la fortuna in occasione del concorso Eurojackpot di oggi, venerdì 11 settembre 2020. Dopo l’esordio della passata settimana particolarmente deludente, i tanti appassionati sperano di poter oggi festeggiare in vista di un weekend super ricco. Il gioco che raduna i concorrenti di tutta Europa, lo scorso venerdì ha infatti visto latitare il 5+2 e il 5+1 dando così l’appuntamento ad un nuovo concorso che riparte da un jackpot ancora più interessante, ovvero da 21 milioni di euro (e destinato in caso di mancata vittoria a salire sempre di più vertiginosamente). Ad essere festeggiati lo scorso venerdì sono stati gli otto giocatori che hanno centrato il “5+0” (sei in Germania, uno in Slovacchia e uno in Ungheria) e che vincono 80.971,90 euro a testa. Per poter incontrare i primi italiani vittoriosi occorre scendere di qualche gradino fino ad arrivare al “4+1”: degli 829 vincitori, ben 17 sono nostrani e si sono portati a casa, a testa, il premio pari a 234,40 euro. La dea bendata però è dietro l’angolo anche in occasione della nuova serata all’insegna della fortuna con i numeri vincenti di Eurojackpot!

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME SI GIOCA

Giocare a Eurojackpot è molto semplice e soprattutto permette di vincere un premio massimo davvero interessante. L’appuntamento è tutti i venerdì alle ore 20.00 in punto con la nuova estrazione che raduna ben 18 Paesi europei pronti a contendersi il ricco primo premio messo in palio e sempre milionario. Per giocare basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina. E’ possibile completare la giocata in ricevitoria oppure online (presso tutti i siti autorizzati) ed il jackpot risulterà comunque sempre milionario anche quando viene vinto nella precedente estrazione, ripartendo sempre da 10 milioni di euro e destinato poi a crescere rapidamente di concorso in concorso. E’ possibile partecipare ad Eurojackpot anche giocando i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti e questo darà a ciascun concorrente maggiori possibilità di vincita. In merito ai premi, Eurojackpot ha un montepremi pari al 50% della raccolta e questo permette di vincere ricchi premi anche per categorie minori.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 11 SETTEMBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



