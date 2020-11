Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 13 novembre (conc 46/2020)

QUALI VINCITE PER L’EUROJACKPOT?

Si rinnovano in questo venerdì 13 novembre le emozioni all’insegna di Eurojackpot, il concorso Sisal che riunisce l’intera Europa. I concorrenti dei 18 Paesi coinvolti puntano tutti ad un solo obiettivo: il ricco “5+2”. Il jackpot messo in palio in questo nuovo concorso è davvero da capogiro in quanto è pari a 45 milioni di euro. Una quantità di denaro che potrebbe davvero contribuire a cambiare la vita al fortunatissimo giocatore che riuscirà ad intercettare l’intera combinazione vincente. Prima di scoprire come poter sfidare la fortuna, andiamo a riassumere quali sono stati i premi distribuiti nel precedente appuntamento, il primo del nuovo mese. Quello passato si è rivelato un venerdì fortunato in Germania grazia ad un “5+1” da oltre 2 milioni di euro realizzato grazie al gioco Eurojackpot. Sono stati in nove a centrare il “5+2” permettendo loro di poter accedere ad un interessante gruzzoletto di 80.960 euro. Il primo italiano che è riuscito a conquistare un premio nel passato concorso ha intascato la somma di 4.670 euro con il “4+2” centrato in tutto da 52 concorrenti. Le categorie di vincita hanno permesso di distribuire vari premi fino al “2+1” del valore di 7,40euro a ciascuno dei 619.110 concorrenti.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 13 NOVEMBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME SI GIOCA

Eurojackpot si prepara anche questa sera a distribuire ricchi premi a tutti coloro che decideranno di partecipare al nuovo appuntamento con la Dea Bendata. Mentre l’Europa deve fare i conti con la pandemia ed i numeri drammatici di contagi e vittime, un piccolo momento di “svago” viene offerto proprio dal gioco Sisal che mette in palio un jackpot sempre milionario. Basti pensare che anche quando viene intercettato il “5+2”, la settimana successiva il jackpot riparte sempre da 10 milioni di euro! Per giocare è sufficiente mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina. Le possibilità di vincita all’Eurojackpot sono numerose anche per via delle copiose categorie che vanno dal “5+2” a “2+1”. L’estrazione si realizza ogni venerdì sera a partire dalle ore 20.00 e per giocare, oltre che in ricevitoria, in questi tempi potrebbe essere utile anche cimentarsi con la giocata online aprendo un conto di gioco oppure via app, in mobile, che permette di creare la propria schedina e inviare la giocata al punti di vendita più vicino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA