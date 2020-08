Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 14 agosto 2020 (conc 33/2020)

Si rinnova oggi, venerdì 14 agosto 2020, la nuova estrazione di Eurojackpot, il concorso che riunisce l’intera Europa con l’intento di rincorrere il montepremi ricchissimo del valore di 10 milioni di euro. Nel passato concorso andato in scena la scorsa settimana, a festeggiare in grande stile sono state Germania e Spagna grazie a due “5+2” da 38,1 milioni di euro. Combinazione super fortunata, dunque, quella di venerdì 7 agosto che ha portato nel corso dell’estrazione anche ad altri sette “5+1” del valore di 409mila euro, cinque in Germania, uno in Spagna e uno in Norvegia. Per poter intravedere le prime vincite “made in Italy” occorre attendere il “4+2” con un solo fortunato italiano che ha conquistato il premio comunque interessante di poco maggiore a tremila euro. E poi altri 22 italiani hanno totalizzato 185 euro con il “4+1” e così a scendere fino al “2+1”, ovvero il premio di consolazione messo in palio dal concorso Eurojackpot, centrato da quasi 12 mila concorrenti italiani e che ha portato ad una vincita di poco superiore a 7 euro. Ricordiamo dunque che l’interessante gioco mette a disposizione dei concorrenti appassionati ben 12 categorie di vincite.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME SI GIOCA

Giocare a Eurojackpot è un vero e proprio gioco da ragazzi! Sulla propria schedina di gioco occorre mettere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro per tentare la fortuna, sfidare la Dea Bendata e sperare di riuscire ad intercettare il ricchissimo montepremi messo in palio. Eurojackpot, infatti, è sempre milionario in quanto anche quando viene vinto il jackpot, nella successiva estrazione – come quella di oggi 14 agosto – riparte da ben 10 milioni di euro, per crescere poi di concorso in concorso. L’estrazione è fissata alle ore 20.00 in punto e potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per dare il via ai festeggiamenti del 15 agosto, giorno di Ferragosto. Ricordiamo inoltre che la giocata potrà essere eseguita in ricevitoria, secondo le modalità tradizionali, oppure online, aprendo un conto di gioco su uno dei siti autorizzati. Sul sito ufficiale del gioco, inoltre, è possibile eseguire una prova con una schedina interattiva, utile per chi si avvicina per la prima volta, con la quale sarà possibile scoprire quanto avresti potuto vincere con la propria giocata.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 14 AGOSTO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



