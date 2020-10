Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 16 ottobre (con 42/2020)

Siamo giunti all’estrazione centrale Eurojackpot per il mese di ottobre: anche questa sera, venerdì 16 ottobre, alle 20.00 in punto andrà in scena una nuova attesissima estrazione che potrebbe rendere questo periodo autunnale scandito dall’emergenza Covid meno cupo del solito. Quello che sta per compiersi è il concorso numero 42, durante il quale gli occhi dei concorrenti saranno ancora una volta tutti puntati al fatidico “5+2” che continua a latitare da diverse settimane. Nel passato appuntamento nessun appassionato è riuscito nell’intento di realizzare la massima vincita portando al Jackpot per la nuova estrazione di oggi a quota 57 milioni di euro. La passata settimana, a festeggiare sono stati i sette giocatori in Germania, Norvegia e Polonia che hanno centrato i “5+1” vincendo a testa la somma di 318 mila euro. Un bel premio centrato anche in Italia dove è stato intercettato il ricco “5+0” del valore di 71 mila euro grazie ad una schedina vincente giocata a Ventimiglia (IM) presso la tabaccheria Can che fuma di piazza Costituente 9D. Tra le altre interessanti vincite anche le tre italiane realizzate con il “4+2” del valore di 2.885 euro. Cosa accadrà invece nell’appuntamento di questa sera? Non ci resta che incrociare le dita e attendere l’arrivo della Dea Bendata.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 16 OTTOBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME SI GIOCA

Il jackpot di 57 milioni di euro messo in palio con il nuovo concorso Eurojackpot porterà anche oggi 16 ottobre numerosi concorrenti europei a mettersi in gioco e sfidare la sorte. Cosa bisogna fare? Basterà mettere in gioco sulla propria schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro ed attendere le ore 20.00, quando sarà realizzata una nuova estrazione che renderà noti i numeri vincenti della serata. Ricordiamo che Eurojackpot unisce i concorrenti appassionati di ben 18 Paesi d’Europa i quali puntano tutti ad ottenere la maxi vincita milionaria messa in palio. Le categorie di vincita sono in tutto 12, dal 5+2 al 2+1. Anche in caso di vincita con il “5+2”, la settimana seguente il jackpot ripartirà comunque da 10 milioni di euro ed aumenterà velocemente concorso dopo concorso, regalando sempre grandi emozioni agli appassionati del gioco. In ricevitoria, online tramite conto gioco o mobile attraverso l’app ufficiale Eurojackpot: ecco le modalità per non mancare all’appuntamento con la fortuna in questo nuovo venerdì.

