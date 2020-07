Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti: oggi 17 luglio 2020 (conc 29/2020)

In palio 33 milioni di euro con Eurojackpot stasera. La nuova estrazione di oggi, venerdì 17 luglio 2020, promette bene, ma per mettere le mani su questo ricco bottino bisogna centrare il 5+2. Indovinare i numeri vincenti della combinazione fortunata è l’unica strada percorribile per conquistare il Jackpot di questo gioco europeo, pur nella consapevolezza che ci sono altre categorie di vincita. Per la cronaca sono 12, quindi a Eurojackpot si può vincere anche col 2+1, cioè centrando due numeri della cinquina e un Euronumero. L’importo dei premi ovviamente cambia a seconda dei numeri azzeccati, ma è importante esser consapevoli del fatto che ci sono diverse categorie e quindi il controllo dei numeri deve essere rigoroso. Vietato distrarsi, anche se all’orizzonte c’è un weekend di relax. Ma considerando la possibilità di ottenere una bella vincita, passa in secondo piano, del resto parliamo di premi che possono cambiarvi la vita, non solo il fine settimana…

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

Per rendere l’idea che diciamo, pensiamo a coloro che la settimana scorsa hanno centrato il 5+1 a Eurojackpot. Non hanno ottenuto la vittoria più ambita per un solo Euronumero, ma hanno conquistato 492mila euro circa. I fortunati sono stati quattro, mentre sono stati in undici a festeggiare per il 5+0 che è valso ad ognuno di loro 63mila euro. Né nel caso precedente, né in questo parliamo di schedine giocate in Italia. L’importo più alto vinto nel nostro Paese con Eurojackpot è stato di 3.567,00 grazie al 4+2. Le schedine “azzurre” sono state quattro sulle 65 in totale. A seguire gli altri premi fino ai 7,30 euro vinti dai tantissimi che hanno centrato il 2+1. Cosa bisogna fare per partecipare all’estrazione di Eurojackpot? Giocare è molto semplice: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro, in ricevitoria o online, se non avete voglia di spostarvi.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 17 LUGLIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

