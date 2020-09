Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 18 settembre 2020 (conc 38/2020)

La settimana sta per concludersi non senza però la nuova estrazione di Eurojackpot, il concorso Sisal che come da tradizione vedrà i concorrenti di 18 differenti paesi europei riunirsi alla medesima ora, in attesa di scoprire la nuova combinazione vincente. La passata settimana si è rivelata ancora poco fortunata per l’Italia ma non per la Polonia: qui un fortunatissimo concorrente ha infatti centrato il fatidico “5+2” nella serata di venerdì 11 settembre, ottenendo la maxi vincita da 21,7 milioni di euro tutta per sé. Nell’ultimo appuntamento con la fortuna per l’Eurojackpot, sono stati segnati anche tre “5+1” da 1,2 milioni, due in Germania e uno in Norvegia. Tre, a quanto pare, si è riconfermato il numero perfetto per coloro che hanno ottenuto 230.967 euro centrando il “5+0” ma ancora una volta non vi è stato alcun concorrente italiano. Il nostro Paese ha ottenuto le prime vincite solo nel gradino più basso delle varie categorie: si tratta di due fortunati giocatori che centrando il “4+2” hanno potuto festeggiare insieme ad altre trenta europei il premio del valore di 7.217 euro a testa. Dal “4+1” e poi giù fino al “2+1” non sono mancate le vincite distribuite in tutta Europa, Italia compresa, e che sono state comprese tra 267 euro a 8 euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 18 SETTEMBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, LE REGOLE DEL GIOCO

C’è come sempre molta attesa per la nuova estrazione di Eurojackpot in programma per oggi 18 settembre. L’appuntamento è come sempre fissato a partire dalle ore 20.00 quando la combinazione sarà resa nota in tutta Europa. Sono 18, infatti, i Paesi che attendono l’appuntamento con la Dea Bendata dal momento che, anche se il ricco jackpot è stato intercettato la scorsa settimana, oggi ripartirà comunque con un primo premio del valore di 10 milioni. Giocare a Eurojackpot è come sempre molto semplice, motivo per il quale sono migliaia concorrenti dei diversi paesi europei che ogni settimana si avvicinano a questo gioco a jackpot. Basta infatti realizzare una giocata al costo di 2 euro mettendo in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. Si può giocare sia in ricevitoria oppure comodamente da casa online. Disponibile anche l’App di Eurojackpot che permette di eseguire la propria giocata via smartphone e tablet. Attraverso l’app sarà possibile anche inviare la giocata al Punto di Vendita, consultare la combinazione al termine dell’estrazione ed archiviare le proprie giocate realizzando un vero e proprio archivio personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA