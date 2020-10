Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 2 ottobre (conc 40/2020)

Si riparte con il concorso Eurojackpot di oggi, venerdì 2 ottobre 2020. Il nuovo mese potrebbe iniziare nel segno della fortuna grazie all’estrazione che andrà in scena poco dopo le 20.00 di oggi. Si tratta del concorso numero 40 e vedrà radunare, come ogni settimana, 18 Paese d’Europa aventi tutti un solo unico e importante obiettivo: intercettare il ricco “5+2” il cui valore sarà super milionario. Prima di scoprire quali sono le modalità di gioco dell’interessante concorso, scopriamo i numeri legati al passato concorso dello scorso venerdì e che ha dato il via ai festeggiamenti in ben due Paesi, Svezia e Germania, grazie al ricco “5+1” del valore di 946.772,50 euro. In assenza del premio maggiore, il Jackpot in occasione del nuovo concorso di questa sera arriverà a toccare quota 31 milioni di euro. Gli svedesi lo scorso venerdì sono stati i veri protagonisti di Eurojackpot avendo messo a segno ben due “5+0” che ha portato alla vincita di 222.770 euro ciascuno. Il terzo in palio è stato realizzato in Repubblica Ceca. La prima vincita italiana è stata realizzata con il “4+2″pari a 5.862,30 euro. Da lì in poi le vincite si sono fatte naturalmente meno interessanti ma le numerose categorie hanno comunque tenuta alta l’attenzione degli appassionati fino ad arrivare al “2+1”, ovvero il premio di consolazione centrato da oltre 10mila italiani e pari a poco più di 8 euro a testa.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME SI GIOCA

Con Eurojackpot la chiave per giocare e tentare la fortuna è l’estrema semplicità. Le regole sono poche e molto chiare: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo fisso di 2 euro. In tutto ci sono ben 12 categorie di vincite e soprattutto, ciò che occorre ricordare, è che il jackpot di ciascun concorso è sempre milionario. Anche quando viene vinto, infatti, la settimana seguente avrà sempre un valore di partenza di 10 milioni di euro, cifra destinata a crescere vertiginosamente passando al concorso successivo. Per giocare basta ovviamente recarsi in ricevitoria e completare la propria schedina di gioco al costo di 2 euro. Sarà comunque possibile abbonarsi per giocare più volte (fino ad un totale di 5 concorsi) indicando sulla schedina quanti concorsi si vogliono ripetere (da un minimo di 2 ad un massimo di 5). Ad Eurojackpot si gioca anche online aprendo un conto gioco oppure tramite l’App di Eurojackpot disponibile per iOS e Android e che permette di eseguire la propria giocata in mobilità direttamente dal proprio smartphone e tablet e attendere l’arrivo della Dea Bendata ovunque voi siate.

