Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 20 marzo: (concorso 12/2020)

Eurojackpot ai tempi del Coronavirus: per l’estrazione di oggi e le prossime, fino a nuova comunicazione, sono sospesi i termini di decadenza per la riscossione dei premi. A causa dell’emergenza sanitaria nazionale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha preso questa decisione per tutelare la possibilità dei giocatori di riscuotere le vincite, anche quelle di Eurojackpot. Questo vuol dire che dal 12 marzo i termini di decadenza delle vincite sono sospesi fino alla comunicazione della data del loro riavvio. Sisal a tal proposito, per tutelare giocatori e rivenditori, coglie l’occasione per ricordare che è possibile giocare restando a casa, quindi in totale sicurezza. Cosa bisogna fare? La modalità di gioco è molto semplice: mettete in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. La speranza è centrare il 5+2 per vincere il jackpot milionario europeo, ma ci sono altre 11 categorie di vincita: si arriva al 2+1.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ASSALTO AL MONTEPREMI

È arrivato a 76 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot per l’estrazione di oggi, venerdì 20 marzo 2020. La sfida dunque riparte stasera col resto d’Europa, una Europa attanagliata dal Coronavirus, ma che deve restare unita per sconfiggerlo. La battaglia è lunga e la si combatte anche restando a casa, dove però ci si può annoiare. E allora si può provare a tentare la fortuna, nella speranza di vincere una somma importante per ricostruire un futuro migliore. Pensiamo ai tre che hanno centrato il 5+1 la settimana scorsa: ognuno di loro ha vinto 832mila euro. In otto invece hanno realizzato il 5+0, che vale per ognuno di loro 110mila euro. Ma non ci sono schedine giocate in Italia, neppure per il 4+2 che annovera 56 fortunati che hanno vinto 5.246,20 euro ciascuno. La vincita più alta realizzata nel nostro Paese è stata di 230,50 euro col 4+1, quindi si può fare decisamente meglio con l’estrazione di oggi di Eurokackpot.

