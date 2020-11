Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 20 novembre (conc 47/2020)

Nuovo appuntamento con Eurojackpot, il concorso Sisal del venerdì sera che alle 20.00 in punto promette ai suoi giocatori da tutta Europa di far conoscere i nuovi numeri vincenti della settimana. Il “5+2” resta il motivo principale che spinge migliaia di appassionati provenienti dai 18 Paesi europei – Italia compresa – a mettere in schedina i propri numeri del cuore sperando di essere baciati dalla Dea Bendata. A far gola è soprattutto il jackpot che in occasione dell’estrazione di oggi 20 novembre vola letteralmente a quota 60 milioni di euro. Questo perchè nel precedente concorso nessun concorrente è riuscito ad intercettare il “5+2” ma neanche il “5+1”. A festeggiare sono stati gli undici giocatori in Germania che hanno centrato il “5+0” vincendo a testa 77.371 euro grazie alla combinazione vincente. In 61 hanno centrato il “4+2” del valore di 4.650 euro a testa mentre solo grazie al “4+1” intercettato da 1.135 concorrenti in 6 italiani hanno potuto gioire grazie ad una vincita pari a 224 euro. Questa sera ovviamente si spera di riuscire a far meglio anche se le numerose categorie di vincita (fino al “2+1”) garantiscono almeno un piccolo premio di consolazione ai più fortunati e temerari dell’Eurojackpot.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 20 NOVEMBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: QUALI SONO LE REGOLE PER GIOCARE?

Il gioco Eurojackpot dà appuntamento ogni venerdì sera alle 20.00 con i suoi nuovi numeri vincenti composti da 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 da mettere in schedina al costo di 2 euro. La semplicità del gioco ed il jackpot in palio sempre milionario ha portato ad appassionare settimana dopo settimana un numero sempre molto ampio di concorrenti. In merito alle vincite, Eurojackpot ha un montepremi pari al 50% della raccolta per questo si parla di ricchi premi anche per categorie minori. Oltre al “5+2” sempre milionario, la vincita media con il “5+1” è pari a circa 506 mila euro, mentre quella con “5+0” a circa 101 mila euro. Il gioco Sisal permette di giocare i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti avendo così maggiori possibilità di vincita. I veri appassionati potranno perfino decidere di abbonarsi da 2 a 5 concorsi consecutivi rispetto a quello aperto sfidando così la Dea Bendata in maniera più decisa e sperando sempre di poter chiudere la settimana nel migliore dei modi.

