Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 21 agosto 2020 (conc 34/2020)

Non c’è venerdì senza Eurojackpot, ed anche oggi 21 agosto torna l’appuntamento con il concorso che mette d’accordo l’intera Europa in vista della nuova estrazione. Si riparte oggi con un Jackpot del valore di 22 milioni di euro che continua a far gola a numerosissimi appassionati i quali si daranno appuntamento questa sera, alle 20.00 in punto, in attesa di conoscere la nuova combinazione. Nel passato concorso, a festeggiare in grande stile sono stati quattro concorrenti tedeschi che hanno centrato il “5+1” vincendo a testa il premio di 466mila euro, la somma più alta del passato concorso. Nessun “5+2”, dunque, mentre per la prima vincita italiana si è dovuti scendere fino al “4+2” quando sono stati in due i fortunatissimi appassionati nostrani che, insieme ad altri 42 concorrenti europei si sono portati a casa la cifra di 4.990 euro. La successiva vincita, quella realizzata con il “4+1” e che ha visto in prima linea 8 concorrenti italiani, ha invece distribuito solo 242 euro a testa. Tanti altri premi sono stati disseminati nel corso della passata serata del venerdì anche grazie alle molteplici categorie di vincite messe a disposizione dal gioco.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME E DOVE GIOCARE

Il gioco Eurojackpot offre ai propri appassionati ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, ciascuno con una probabilità di vincita chiaramente differente. Ad esempio per il 5+2 c’è una possibilità su 95.344.200 che si abbassa a 1 su 5.959.013 per il 5+1 e 1 su 3.405.150 per il 5+0, per poi scendere sempre di più man mano che si intercettano meno numeri della combinazione. Per giocare basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 ed il costo di ciascuna schedina di gioco è pari a 2 euro. E’ possibile giocare sia in ricevitoria oppure, come per molti altri giochi Sisal anche online solo se titolare di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati. Chi vuole giocare in mobilità può anche sfruttare l’app Eurojackpot disponibile per smartphone e tablet e che permette di creare facilmente la propria schedina scegliendo i numeri preferiti o affidandosi alla fortuna con la modalità Shake o tramite giocata casuale; inviare la giocata al punto di vendita più vicino; verificare la giocata inquadrando il QR-code; giocare direttamente online dal proprio conto gioco e archiviare le proprie giocate.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 21 AGOSTO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

