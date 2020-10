Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 23 ottobre (conc 43/2020)

Penultimo appuntamento del mese all’insegna di Eurojackpot, oggi 23 ottobre, alle ore 20.00 in punto. Torna l’attesa in vista della nuova estrazione che riaccende i riflettori sul fatidico “5+2”, meta di tutti i giocatori europei che si avvicinano al gioco dal jackpot milionario. Al termine della passata estrazione, i festeggiamenti hanno travolto la Slovacchia dove è stato realizzato un “5+2” dal valore strepitoso di 58,8 milioni di euro! Estrazione estremamente fortunata, quella della metà del mese e che ha portato anche a centrare un “5+1” altrettanto ricco pari a 2,4 milioni di euro, questa volta in Polonia. In merito all’Italia si deve scendere fino al “4+1” per poter parlare delle prima interessanti vincite con Eurojackpot, del valore in questo caso di appena 296 euro a testa andati ai 12 appassionati nostrani. Si scende alla vincita di 123 euro entrata nelle tasche dei 40 concorrenti che hanno intercettato il “4+0”. Le vincite continuano fino al “2+1” che però regala il classico premio di consolazione da spartire da oltre 600 mila concorrenti europei di cui quasi 10 mila italiani. Avendo intercettato il ricchissimo “5+2” la scorsa settimana, per questo venerdì il jackpot messo in palio da Eurojackpot riparte da 10 milioni di euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 23 OTTOBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME SI GIOCA

Bastano appena 2 euro per iniziare a giocare (e sognare) con Eurojackpot, il gioco che riunisce ben 18 Paesi d’Europa, compresa l’Italia, e che promette ricchissime vincite. Sono in tutto 12 le categorie di premi messi in palio e per tentare la sorte basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. La giocata settimanale può essere compiuta in diverse modalità: in ricevitoria, nel modo più tradizionale, oppure online. In quest’ultimo caso, come si procede? Basterà essere titolare di un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato. Un terzo modo per esprimere la propria giocata è via mobile ovvero attraversi la nuova App di Eurojackpot. In questo caso si possono sfruttare le numerose funzioni: dalla creazione della schedina di gioco anche in modalità “shake” che permette di affidarsi alla fortuna nella scelta dei numeri all’invio della giocata presso il punto vendita più vicino comunicando il codice di prenotazione al Rivenditore che provvederà poi a convalidare la giocata. Si potrà inoltre giocare direttamente dal proprio conto di gioco online o archiviare le proprie giocate.

