EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 24 luglio: caccia al 5+2 (conc 30/2020)

Da pochi minuti sono stati resi noti i nuovi numeri vincenti del concorso di oggi 24 luglio di Eurojackpot, il gioco che mette in sfida tutti gli appassionati d’Europa, a caccia del ricco 5+2. E’ proprio questo l’obiettivo e al tempo stesso lo scopo che mette tutti d’accordo, almeno in questo ambito. Come è andata in questa penultima estrazione del mese? La nuova combinazione vincente è pronta per essere controllata. Il passo successivo da compiere è proprio quello di procedere con calma alla verifica dei numeri presenti sulla propria schedina di gioco ricordando che le possibilità di vincere sono numerose anche alla luce delle tante categorie di premi presenti. Ma qual è la probabilità di rincorrere e soprattutto intercettare la vincita più ambita? Si stima una possibilità su 95.344.200 di centrare il ricco 5+2. Troppo poche? Seppur difficile non è impossibile e quella odierna potrebbe essere comunque la serata prediletta dalla Dea Bendata per far gioire un concorrente (o più) d’Europa, meglio se italiano! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

È salito a 45 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot. Si tratta del premio più alto d’Europa, davanti a Euromillions e Superenalotto. L’assalto di stasera al 5+2 può regalare ricche sorprese. Speriamo più di quanto lo siano state la settimana scorsa, quando il premio più alto che è stato vinto è stato comunque interessante, visto che sono stati vinti più di un milione di euro grazie al 5+1. Sono state due tra l’altro le giocate fortunate: hanno fallito l’assalto al premio più ambito per un solo Euronumero, ma siamo certi che non ci stiano affatto pensando, considerando l’importo della loro vincita. Non possono lamentarsi neppure coloro che hanno centrato il 5+0 da 93mila euro. In questo caso sono state 8 le schedine fortunate. Tra queste comunque non ve n’è neppure una giocata in Italia. Il premio più alto è stato quello di 5mila euro circa vinto col 4+2. Per tornare protagonista, dunque, l’Italia deve fare meglio oggi, venerdì 24 luglio 2020.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Chi non ha mai tentato prima la fortuna con Eurojackpot può star tranquillo: le modalità di gioco sono semplici, anche se in ballo ci sono ben 18 Paesi europei. Basta mettere in gioco 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. E si può giocare in ricevitoria o online. La sostanza non cambia: bisogna scegliere i numeri nella speranza che siano quelli fortunati. Ci sono appunto 12 categorie di vincita, dal 5+2 ambitissimo al 2+1, da controllare quando arriva il momento dell’estrazione di Eurojackpot. Chiaramente gli occhi sono puntati su quella con cui vincere il Jackpot milionario europeo, ma attenzione anche alle altre, perché come avete visto possono cambiarvi comunque la vita. Vi ricordiamo poi che questo è un gioco sempre milionario. Anche quando viene vinto, infatti, il montepremi di Eurojackpot riparte sempre da 10 milioni di euro, crescendo sempre più velocemente ad ogni concorso.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 24 LUGLIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

7 – 11 – 19 – 32 – 43

EURONUMERI

2 – 8

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



