Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 25 settembre 2020 (conc 39/2020)

Ultimo appuntamento del mese in compagnia dell’estrazione Eurojackpot, in programma come di consueto sul finale di settimana, oggi 25 settembre. Si tratta del concorso numero 39 nel quale sono in tanti a confidare dal momento che la Dea Bendata potrebbe far visita ai concorrenti europei proprio in chiusura di settembre, dando il via ad una gloriosa ed indimenticabile stagione autunnale. Il passato concorso Eurojackpot non è stato estremamente fortunato, ancor meno per i concorrenti appassionati italiani. Nel dettaglio, ricordiamo che l’ultimo “5+2” (il premio più ambito) è stato realizzato in Polonia lo scorso 11 settembre portando ad una vincita da 21,7 milioni di euro. Nella passata settimana invece il Jackpot messo in palio di oltre 21 milioni di euro è rimasto congelato dal momento che nessun Paese europeo è riuscito nell’impresa di centrare l’intera combinazione. Un solo “5+1” ha invece portato alla vincita comunque esemplare di 1.791.437,90 ma non si tratta ancora dell’Italia. Le prima vincite nostrane (23) sono state realizzate solo con il “4+1” del valore di poco più di 200 euro, ma non sono mancate le numerose altre categorie di vincite che hanno distribuito altri premi fino al “2+1″del valore di poco più di 6 euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME GIOCARE

L’Eurojackpot torna questa sera con la sua nuova estrazione ma prima di conoscere la combinazione vincente potrebbe essere utile dare uno sguardo alle modalità di gioco ed alle principali regole. Intanto ricordiamo che si tratta del primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 paesi europei tra cui l’Italia, pronti ad attendere la combinazione vincente che sarà resa nota solo dopo le ore 20.00. Si gioca mettendo in schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Il jackpot sarà sempre milionario ogni settimana, anche se nella precedente è stata realizzata la vincita massima con il “5+2” dal momento che ripartirà comunque da 11 milioni. Per quanto riguarda le probabilità di vincita, queste potrebbero far desistere dal mettere in schedina i numeri fortunati. Basti pensare che il “5+2” comporta una probabilità di vincita di 1 su 95.344.200! La Dea Bendata, tuttavia, è sempre pronta a sorprenderci con un colpo di scena settembrino da non sottovalutare.

