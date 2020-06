Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti: oggi 26 giugno 2020 (conc 26/2020)

La grande serata di Eurojackpot sta per cominciare. Oggi, venerdì 26 giugno 2020, è in programma una nuova estrazione, l’ultima per quanto riguarda il mese di giugno. E allora si può salutare questo mese con una grande vincita. Il montepremi è infatti salito a 44 milioni di euro, ma per riuscire a conquistarlo bisogna centrare i numeri vincenti, quindi la combinazione di cinque numeri più due euronumeri. La settimana scorsa qualcuno ci è andato molto vicino: in 4 hanno vinto 511mila euro circa grazie al 5+1. Per un solo euronumero non sono riusciti a centrare tutta la combinazione vincente, ma la loro delusione è durata giusto il tempo di rendersi conto che avevano vinto quella ricca somma. Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il 5+0 da 120mila euro per ognuno dei sei vincitori. Sono state 72 invece le schedine fortunate per il 4+2 da poco più di 3mila euro. Tra queste ce ne sono state due giocate in Italia, quindi c’è sicuramente da fare meglio per l’estrazione di oggi di Eurojackpot.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Cosa bisogna fare per partecipare all’estrazione di Eurojackpot? Si tratta del primo gioco a Jackpot a cui partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario, quindi se volete mettervi in gioco per la consueta sfida del venerdì, allora sappiate che giocare è molto semplice. Bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Non c’è altro da fare, se non attendere il momento dell’estrazione dei numeri vincenti per capire se e quanto si è vinto. Eurojackpot infatti premia con ben 12 categorie di vincita: si va dal 5+2 ambitissimo (che vale appunto 44 milioni di euro oggi) al 2+1. E se ci sarà qualcuno in grado di centrare la combinazione fortunata, allora il montepremi ripartirà da 10 milioni di euro la settimana prossima, perché il primo premio messo in palio è sempre milionario. E allora siete pronti per la nuova estrazione di oggi di Eurojackpot?

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 26 GIUGNO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

