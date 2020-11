Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 27 novembre (conc 48/2020)

Eurojackpot è giunto al suo ultimo appuntamento mensile: anche oggi, venerdì 27 novembre, si attende la nuova estrazione del concorso Sisal che a partire dalle ore 20.00 renderà nota la sua combinazione vincente. Tutto pronto per il gran finale che potrebbe portare in serbo vincite super ricche grazie ad un jackpot sempre milionario. Come è andata nel precedente concorso? Finalmente è stato centrato il fatidico “5+2” rendendo fortunatissima la sera dello scorso venerdì. Lo scorso 20 novembre un fortunato concorrente ha messo a segno in Germania il jackpot del valore di oltre 61 milioni di euro! Ma nel precedente concorso non si sono fatti attendere anche premi con “5+1”, ben sei, del valore di 826 mila euro ciascuno, di cui due ancora in Germania e uno in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia. Il concorso di oggi 27 novembre riparte invece dal jackpot base, ovvero da 10 milioni di euro che continua ad essere comunque oltremodo interessante! La scorsa settimana, per quanto riguarda l’Italia, i primi festeggiamenti sono arrivati con il “4+2” dove un solo fortunato ha portato a casa una vincita di 4.340. Come andrà stasera per gli appassionati nostrani?

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 27 NOVEMBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Il jackpot del gioco Eurojackpot questa sera riparte dalla sua soglia iniziale di 10 milioni di euro ma nonostante questo l’obiettivo primario dei concorrenti dei 18 Paesi europei protagonisti continua ad essere quello di intercettare il fatidico “5+2” in grado di cambiare radicalmente ed inevitabilmente l’esistenza. Ancora dubbi su come giocare? Ricordiamo che la regola basilare prevede di mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. In tutto il gioco prevede 12 categorie di vincita da “5+2”, la più ambita, al “2+1”, che rappresenta il premio di consolazione. Per giocare non sarà necessario recarsi in ricevitoria ma lo si potrà fare anche comodamente da casa, online, purché titolari di un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato. L’app Eurojackpot rappresenta una ulteriore modalità per mettere in gioco i propri numeri fortunati sperando di poterli ritrovare nella nuova combinazione attesa nella prima serata di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA