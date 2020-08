EuroJackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 28 agosto 2020 (conc 35/2020)

Il venerdì porta con sé, puntuale, un nuovo concorso Eurojackpot. Si tratta del gioco al quale partecipano ben 18 paesi d’Europa con un solo obiettivo: accaparrarsi il primo premio sempre milionario. Oggi, venerdì 28 agosto, ultima concorso del mese anche per Eurojackpot che per l’occasione è pronto a rendere noti i propri numeri vincenti, in arrivo solo dopo le ore 20.00. Ci sarà un fortunato vincitore in grado di mettere a segno il fatidico 5+2? Intanto possiamo affermare con certezza che il passato venerdì si è rivelato tutt’altro che fortunato per coloro che hanno partecipato con l’intento di accogliere la Dea Bendata. Nessuno, infatti, è riuscito a centrare la ricca combinazione vincente e così è stato per il 5+1. Solo sette concorrenti (ma nessun italiano) sono riusciti invece a intercettare il 5+0 e a portarsi a casa l’interessante cifra di quasi 100 mila euro (99.482 euro), mentre solo un italiano è riuscito a intascare il premio messo in palio dal 4+2 pari a 5803 euro. Si scende a poco più di 320 euro con il 4+1 indovinato da 636 concorrenti di tutta Europa tra cui 8 appassionati nostrani. E così via via a scendere fino al 2+1 equivalente al premio di consolazione di quasi 9 euro intascato da quasi mezzo milione di giocatori tra cui 8000 italiani.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME SI GIOCA

Eurojackpot è giunto questo venerdì 28 agosto al concorso numero 35/2020 e si prepara ad incoronare il vincitore che sarà in grado di indovinare l’intera combinazione vincente. Giocare come sempre è molto semplice: la combinazione si compone di 5 numeri (su 50) più ulteriori due Euronumeri su 10. Ogni schedina ha un costo di 2 euro ma le possibilità di vincita sono molteplici grazie alle numerose – ben 12 – categorie messe a disposizione. Sarà possibile completare la propria giocata sia recandosi nella tradizionale ricevitoria oppure online sui siti autorizzati. Ciò che vale la pena ricordare è però il jackpot sempre milionario che ogni settimana si rinnova anche nel caso in cui nel precedente concorso venisse intercettato il 5+2. Ad ogni modo, infatti, riparte sempre da 10 milioni crescendo di settimana in settimana in maniera molto rapida. Il jackpot per il concorso odierno, infatti, riparte da 34 milioni di euro. E chi volesse provare il gioco e scoprire quanto avrebbe potuto vincere sulla base delle precedenti estrazioni, potrà farlo grazie alla prova alla quale è possibile accedere dal portale ufficiale di EuroJackpot.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 28 AGOSTO 2020

