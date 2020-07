Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti: oggi 3 luglio 2020 (conc 27/2020)

Prima estrazione di luglio per Eurojackpot, che torna oggi mettendo in palio 10 milioni di euro. Il montepremi è ripartito dal livello base dopo la super vincita dello scorso venerdì. Nel concorso precedente è stato infatti centrato un ricchissimo 5+2: oltre 44,5 milioni di euro sono finiti in Norvegia. Non poteva chiudersi meglio il mese di giugno per il gioco che mette in gioco ben 18 Paesi europei. Ci sono stati poi ben 6 schedine fortunate per il 5+1 da 362mila euro: di queste, 4 sono state giocate in Germania, una in Lituania e una in Norvegia. Figurarsi se possono lamentarsi i 9 che hanno centrato il 5+0 da 85mila euro. Il problema è che tra queste vincite non ce n’è una giocata in Italia, dove il premio più alto ottenuto è di 4mila euro circa grazie al 4+2. Pur nella consapevolezza che ci sono ben 12 categorie di vincita, si può fare senza dubbio meglio per l‘estrazione di oggi di Eurojackpot.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Partecipare all’estrazione di Eurojackpot è molto semplice, anche se sono coinvolti 18 Paesi europei. Basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro, giocando in ricevitoria o online se non avete voglia o possibilità di passarci. Fatto ciò, bisogna aspettare il momento dell’estrazione dei numeri vincenti, cercando poi di capire se si è entrati in una delle 12 categorie di vincita, che vanno dal 5+2 al 2+1. Chiaramente nel primo caso si vince il Jackpot milionario europeo. Questo peraltro è un gioco sempre milionario: anche quando viene vinto, il montepremi riparte sempre da 10 milioni di euro, crescendo sempre più velocemente concorso dopo concorso. Lo dimostra l’estrazione di oggi, venerdì 3 luglio: è in palio questa somma in seguito al 5+2 centrato la settimana scorsa. E allora siete pronti per una nuova serata di numeri vincenti? E allora buona fortuna.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 3 LUGLIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



