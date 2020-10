Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi, 30 ottobre (con 44/2020)

Eurojackpot si prepara al suo ultimo concorso del mese, quello di oggi, venerdì 30 ottobre 2020. La Dea Bendata darà i suoi frutti in occasione della nuova estrazione odierna? Prima di scoprire la combinazione fortunata che sarà svelata solo dopo le 20.00, non ci resta che dare uno sguardo al concorso in serbo per questa sera nel quale il jackpot è tornato a salire a quota 21 milioni di euro. Questo è accaduto per via dell’assenza di “5+2” nella precedente settimana. Tuttavia, sono stati ben sette i giocatori (tre in Germania, due in Svezia e uno in Danimarca e Spagna) che hanno potuto gioire centrando i “5+1” del valore ciascuno di 258 mila euro! Altri otto hanno invece ottenuto un bel gruzzoletto pari a 79.921 euro grazie al “5+0”. I primi concorrenti italiani però compaiono solo in occasione delle vincite con “4+1”: in dieci sono riusciti a portarsi a casa 183 euro a testa. Altri 25 con il “4+0” hanno invece ottenuto la vincita di 92 euro. Numerose le categorie di vincita che vanno dall’ambito “5+2” al “2+1” distribuendo in tal modo migliaia di vincite in tutta Europa in una sola serata.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 30 OTTOBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, LE REGOLE DEL GIOCO

Per giocare a Eurojackpot ci sono poche e semplici regole da tenere bene a mente. Intanto vi è un solo appuntamento settimanale, al venerdì, in programma alle ore 20.00. In quel momento i concorrenti di ben 18 Paesi europei scopriranno se sono riusciti ad accaparrarsi il primo premio che sarà sempre milionario. Ogni giocata ha un costo di 2 euro e consiste nel mettere semplicemente in schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. Tramite il sito ufficiale è possibile eseguire una prova attraverso la schedina interattiva con la quale sarà possibile scoprire con i numeri prescelti quanto si sarebbe potuto vincere nei precedenti concorsi. La giocata del venerdì può avvenire come sempre in ricevitoria, online o mobile attraverso l’apposita app Eurojackpot che permette di creare facilmente la propria schedina, scegliere i numeri preferiti, inviare la giocata al punto vendita più vicino e successivamente verificare le eventuali vincite ed archiviare le proprie giocate. L’app è disponibile sia per iOS che Android.

