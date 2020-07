Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti: oggi 31 luglio 2020 (conc 31/2020)

È arrivato a quota 59 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot. Questo il bottino in palio nell’estrazione di oggi, 31 luglio 2020. Il mese si può chiudere dunque con il botto, a patto di riuscire a indovinare tutti i numeri vincenti della combinazione fortunata. L’assalto al 5+2 è già partito, ma solo tra poco scopriremo se è andato a segno. L’attesa è tanta e non riguarda solo l’Italia, visto che sono ben 18 i Paesi che si sfidano ogni venerdì con i concorsi di Eurojackpot. Di sicuro l’Italia ha voglia di riscatto dopo l’estrazione della settimana scorsa, quando il premio più alto ottenuto con una schedina giocata nel nostro Paese è stato di 1.807,70 euro. Si può fare meglio, decisamente meglio, considerando le quote con cui solitamente abbiamo a che fare grazie ad Eurojackpot, a prescindere dal montepremi per il 5+2. Pensiamo, ad esempio, a coloro che hanno centrato il 5+1 da 327mila euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: PREMI E MODALITÀ GIOCO

Sono state 7 le schedine fortunate la scorsa settimana per il 5+1, ben 12 invece quelle per il 5+0, che però ha fruttato 67mila euro. Una somma inferiore, ma senza dubbio utile in tempi difficili come questi. Pensate a quante cose potete fare con questa somma. Aiutare la vostra attività in difficoltà, o quella di un vostro caro. Finanziare un progetto, di vita o professionale. Ecco, la lista potrebbe continuare se pensiamo ai 59 milioni di euro che sono in palio. In quel caso cambia proprio la prospettiva. Ma per tentare la fortuna bisogna avere le idee chiare sulle modalità di gioco, che comunque sono molto semplici. Per giocare a Eurojackpot bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Una volta effettuata la giocata, in ricevitoria o online, bisogna aspettare il momento fatidico dell’estrazione e sperare che la propria schedina risulti vincente per una delle 12 categorie con cui si può vincere.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 31 LUGLIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

