Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 4 settembre 2020 (conc 36/2020)

Per Eurojackpot si apre un nuovo mese ricco di aspettative e voglia di vincere. Oggi, venerdì 4 settembre, è già tempo di un nuovo concorso, il numero 36, che radunerà nuovamente gli appassionati del gioco da tutta Europa, pronti a tentare la sorte e desiderosi di festeggiare in attesa del ricco 5+2. La scorsa settimana, in chiusura del mese di agosto, si è rivelata super fortunata per la Finlandia che ha centrato la vincita massima da 38,1 milioni di euro centrato con l’Eurojackpot. A bocca asciutta il resto d’Europa ma soprattutto dell’Italia. Altri sette Paesi, infatti, hanno comunque gioito grazie alla maxi vincita realizzata con il “5+1” del valore di 585 mila euro a testa. Nel dettaglio, come spiega Agipronews, tre vincite sono state realizzate nella fortunata Germania, due nuovamente in Finlandia e uno a testa in Lituania e Islanda. L’Italia ha iniziato a farsi notare solo con il “4+2”, grazie al quale due concorrenti nostrani sono riusciti a portarsi a casa 2.339 euro a testa. Oggi 4 settembre però, è già tempo di fare spazio ad una nuova ripartenza in grande stile e a tal proposito anche il Jackpot ripartirà da 10 milioni di euro. Come da regolamento, infatti, Eurojackpot è sempre milionario: anche quando viene vinto nel precedente concorso, il jackpot riparte sempre da 10 milioni per poi crescere sempre più rapidamente ad ogni concorso.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME E DOVE GIOCARE

Il gioco Eurojackpot si rinnova ogni settimana ed è uno degli appuntamenti più adrenalinici per gli italiani e non solo proprio per via del suo jackpot da capogiro. Le regole sono molto semplici ed alla portata di tutti. Cosa occorre sapere? Per sperare di essere raggiunti da una ondata di fortuna basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 10 da mettere sulla propria schedina di gioco e attendere l’estrazione delle ore 20 tenendo le dita ben incrociate. Ogni giocata ha un costo pari a 2 euro ma la vincita potrebbe invece essere super: ricordiamo che Eurojackpot ha un montepremi pari al 50% della raccolta ma permette ricchi premi anche per la categorie minori. Mettendo in schedina una combinazione è infatti possibile partecipare a ben 12 categorie di vincita. Con Eurojackpot è anche possibile partecipare giocando i sistemi integrali e integrali ridotti con maggiore possibilità di ottenere una delle vincite in palio. Ovviamente è possibile compiere la propria giocata non solo nelle normali ricevitorie ma anche online presso i siti autorizzati.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 4 SETTEMBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



