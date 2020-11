Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 6 novembre (conc 45/2020)

Nuovo venerdì e nuovo appuntamento con il gioco Eurojackpot che inaugura il penultimo mese dell’anno con l’estrazione di oggi 6 novembre 2020. Grande attesa per questa sera, quando i numerosi concorrenti di tutta Europa si ritroveranno attorno alla medesima combinazione, augurandosi possa essere quella fortunata. La Dea Bendata farà visita in uno dei Paesi coinvolti? Per scoprirlo occorrerà attendere le ore 20.00 quando emergeranno i nuovi numeri vincenti che decreteranno l’andamento del weekend in partenza. Il jackpot in palio ha quasi raggiunto quota 23 milioni di euro, dunque continua a far gola a molti utenti. La scorsa settimana nessuno è riuscito a centrare il fatidico e ricco “5+2” e questo ha portato a far lievitare ulteriormente il montepremi. Solo in due hanno indovinato il “5+1” portandosi a casa 971 mila euro a testa, mentre in 14 hanno centrato il “5+0” con una vincita pari a quasi 49 mila euro. Sono 3745 euro quelli andati nelle tasche dei 61 fortunato che hanno intercettato il “4+2” ma ancora una volta non compare ancora alcun italiano. Saranno ben 16 i concorrenti nostrani che in occasione del “4+1” si sono portati a casa 204 euro. E così fino alla vincita minore, quella di 7,5 euro realizzata con l’ultima categoria di vincita, quella relativa al “2+1” e intercettata da 10.617 concorrenti italiani su un totale di quasi 580 mila partecipanti da tutta Europa.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 6 NOVEMBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME GIOCARE

Il gioco Eurojackpot riunirà anche questa sera i concorrenti appassionati di ben 18 Paesi d’Europa tra cui spicca anche l’Italia. Tutte le settimane, l’appuntamento è come sempre nella prima serata del venerdì, alle ore 20.00, in occasione di una nuova estrazione che potrebbe contribuire davvero a cambiare la vita del fortunato giocatore. Come tentare la fortuna? Ogni giocata ha un costo di 2 euro e richiede delle mosse molto semplici: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 ed attendere l’estrazione dei nuovi numeri per conoscere l’esito della propria giocata. Questa potrà avvenire in ricevitoria oppure – e questa potrebbe essere la scelta migliore soprattutto alla luce dell’emergenza Covid in atto in tutta Italia – online aprendo un proprio conto gioco personale su uno dei siti autorizzati. L’App di Eurojackpot potrebbe contribuire a rendere più semplice la giocata da tablet o smartphone, permettendo la creazione della schedina che, una volta compilata, sarà inviata al più vicino punto di vendita. Per giocare a Eurojackpot si potrà anche optare per l’abbonamento a più concorsi, fino ad un massimo di cinque consecutivi a quello aperto. I più esperti potranno inoltre scegliere anche di giocare i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti aumentando le proprie possibilità di vincita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA