Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 7 agosto 2020 (conc 32/2020)

Il montepremi più alto d’Europa in palio stasera con Eurojackpot. L’estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 7 agosto 2020, potrebbe regalare ben 75 milioni di euro a chi sarà in grado di centrare il 5+2. L’assalto alla combinazione fortunata è già cominciato, ma ne conosceremo l’esito a estrazione conclusa. C’è grande attesa in tal senso, proprio perché il bottino è molto ricco. Lo sanno bene coloro che hanno provato a conquistare il 5+2 la settimana scorsa, quando era leggermente più basso. In quattro hanno sfiorato la grande impresa, ma hanno potuto festeggiare comunque, visto che col 5+1 ognuno di loro ha vinto poco più di 639mila euro. Invece coloro che hanno centrato il 5+0, quindi hanno indovinato la cinquina della combinazione vincente, ma non gli Euronumeri, si sono “accontentati” di 128mila euro. Facile immaginare allora il motivo per il quale questo gioco sia apprezzatissimo: ci si può arricchire pur non indovinando tutta la combinazione…

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, COME SI GIOCA

Tra queste schedine vincenti di cui vi abbiamo parlato non ce n’è però nemmeno una che è stata giocata in Italia. La vincita più alta registrata a Eurojackpot nel nostro Paese la settimana scorsa è quella di 4mila euro, il premio riservato a coloro che hanno centrato il 4+2. Oggi, dunque, c’è la possibilità di riscattarsi e provare a salire sul podio, anche se comunque questo è un gioco che premia i suoi giocatori più fortunati con ben 12 categorie di vincita. Per chi è stuzzicato dalla sfida, considerando anche il fatto che a Eurojackpot partecipano i giocatori di ben 18 Paesi europei, è bene sapere che le modalità di gioco sono semplici. Basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 per due euro. La schedina può essere giocata in ricevitoria e online, quindi potete anche restare comodamente sotto l’ombrellone e tentare comunque la fortuna. Ed è quella che vi auguriamo in vista dell’estrazione di stasera.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 7 AGOSTO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

