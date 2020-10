Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi 9 ottobre (conc 41/2020)

E’ venerdì e come da tradizione torna l’appuntamento con la fortuna grazie al nuovo concorso Eurojackpot che mette d’accordo l’intera Europa dando appuntamento anche stasera 9 ottobre alle ore 20.00 in punto per una nuova estrazione. Si tratta del concorso numero 41 che per questa settimana mette in palio un jackpot ricchissimo che sale a quota 44 milioni di euro. Questo perchè il passato venerdì nessun concorrente è riuscito a realizzare il fatidico “5+2” facendo così lievitare ulteriormente il montepremi in occasione del nuovo concorso odierno. A festeggiare sono stati tuttavia tre giocatori, rispettivamente in Germania, Lituania e Ungheria, che hanno centrato il “5+1” portandosi a casa, a testa, la somma incredibile di 697 mila euro a testa. La combinazione vincente del Eurojackpot purtroppo non ha visto l’Italia tra i primi vincitori ma i concorrenti nostrani – ben 21 – sono comparsi solo a partire dal “4+1” con un premio di 251 euro. Altri 24 hanno ottenuto 120 euro con il “4+0” mentre 60 hanno gioito con la vincita di 51 euro resa possibile con il “3+2”. Si è vinto persino con il 2+1 ed in questo caso il premio è stato di consolazione, pari a poco meno di 8 euro e ha riguardato oltre 10mila concorrenti solo dall’Italia.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 9 OTTOBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, LE REGOLE DEL GIOCO

Giocare a Eurojackpot è semplicissimo e le modalità restano le medesime ogni settimana. Ciò che viene richiesto ad ogni concorrente è di mettere in un’unica schedina di gioco al costo di 2 euro almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, attendendo poi l’estrazione delle ore 20.00 che si consumerà ogni venerdì rendendo elettrizzante l’inizio del weekend che per qualcuno potrebbe rivelarsi estremamente fortunato. Il jackpot di ogni concorso sarà sempre milionario anche se nel precedente appuntamento è stato centrato il ricco “5+2”: ad ogni modo si riparte da 10 milioni di euro per poi crescere sempre di più in caso di mancata vincita, come accaduto negli ultimi concorsi. Si può decidere di recarsi in ricevitoria e compiere la propria giocata, oppure procedere online aprendo un conto gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale. In alternativa l’App di Eurojackpot permette di compiere la propria giocata e successivamente di inviarla al punto di vendita più vicino comunicando al ricevitore il codice di prenotazione per la convalida o giocando direttamente online dal proprio conto di gioco abilitato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA